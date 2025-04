Nederlandse minister wil toch meer ruimte voor gegevens delen tussen banken

Minister Eelco Heinen van Financiën wil een verruiming van de mogelijkheden die banken hebben om gegevens te delen om witwassen tegen te gaan. Halverwege 2024 werd nog bekend dat een samenwerkingsverband van Nederlandse banken het controleren van transacties ging afbouwen.

Uit de Visie op de financiële sector 2025 blijkt dat de minister van Financiën een 'nieuwe belangenafweging' wil gaan maken over antiwitwasmaatregelen, zo merkt Security.nl op. Wat die afwegingen precies zijn, dat is nog niet duidelijk. Hij schrijft: "Mijn prioriteit bij de belangen ligt bij het schoonhouden van het financiële stelsel van crimineel geld en het verminderen van de regeldruk. Dat betekent dat we meer ruimte moeten geven aan poortwachters om bijvoorbeeld gegevens met elkaar te delen en de onderzoeken door poortwachters gerichter te maken."

Daarvoor moet volgens Heinen de privacy van burgers gewaarborgd worden. Het gaat volgens hem om 'gevoelige, persoonlijke gegevens', maar het is niet duidelijk hoe deze belangen gewaarborgd moeten worden. Wel zegt de minister dat een nieuw beleid het lastiger moet maken voor criminelen om geld wit te wassen en/of terrorisme te financieren, terwijl 'bonafide ondernemers en burgers' minder lasten voor dit beleid hoeven te dragen.

In juli van 2024 maakte een samenwerkingsverband van Nederlandse banken bekend dat het collectieve transactiemonitoring zou gaan afbouwen. Dit gebeurde in reactie op een negatief advies van de Raad van State: de zogenoemde Transactie Monitoring Nederland zou niet voldoen aan nieuwe Europese witwasregelgevingen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens was kritisch op transactiemonitoring en noemde het een 'bancair sleepnet'.