Nederlandse banken stoppen met collectieve transactiemonitoring

Een aantal grote Nederlandse banken stopt met het gezamenlijk controleren van transacties op fraude en witwassen. Dat doen zij omdat een nieuwe Europese wet, die in 2027 van kracht wordt, de samenwerking onmogelijk maakt.

Het initiatief met de naam Transactie Monitoring Nederland werd in 2020 opgestart door ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Met TMNL konden de banken transacties van middelgrote en kleine bedrijven met een jaarlijkse omzet tot 250 miljoen euro uitwisselen. Het plan was dat TMNL de banken ook in staat zou stellen om alle transacties vanaf 100 euro te monitoren.

De nieuwe antiwitwaswetgeving, die in april is goedgekeurd door het Europees Parlement, maakt dat niet meer mogelijk. De Europese Anti-Money Laundering Regulation treedt vanaf juli 2027 in werking. Volgens deze wet is het verboden voor banken om zonder goede reden gezamenlijke controles uit te voeren. Dat kan enkel wanneer het vermoeden bestaat dat er een groot risico op witwassen is.

TMNL kondigt nu aan dat het als gevolg van de wet haar activiteiten gaat afbouwen. Veel details zijn nog niet bekend. Een woordvoerder van TMNL zei tegen NOS dat een 'aanzienlijk aantal' banen zal verdwijnen. Momenteel werken ongeveer 60 mensen voor de organisatie.