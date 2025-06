Chieftec brengt extra stille versie van Apex-kast op de markt

Chieftec heeft de Apex Q uitgebracht. Het Q-achtervoegsel verwijst naar 'quiet' en de geluidsdempende panelen die de fabrikant heeft aangebracht. Hij kost 100 euro en is per direct beschikbaar.

Met uitzondering van de voorgeïnstalleerde ventilators en zijpanelen heeft de Apex Q dezelfde eigenschappen als de Apex Air. Laatstgenoemde komt aan bod in de beste 1440p-game-pc van de Desktop Best Buy Guide van eind mei. Terwijl de Apex Air een meshfrontpaneel combineert met een glazen zijpaneel, heeft de Q-variant solide panelen met geluidsdempend materiaal. Bovenaan is er in beide gevallen mesh aangebracht.

In vergelijk met de Apex Air beschikt de Apex Q niet over drie, maar over twee ingebouwde 140mm-modellen, waarvan één vooraan en één achterop is geplaatst. Daarnaast is er een extra 120mm-exemplaar boven op het compartiment van de voeding aanwezig. In totaal kunnen gebruikers aan de slag met negen 120mm- of zes 140mm-ventilators. Voor waterkoeling ondersteunt de kast enkel vooraan en bovenaan radiators, met een maximale grootte van respectievelijk 420mm en 360mm.

De Apex Q weegt 7,3kg en meet 465x230x495mm. Hij kan overweg met ITX-, micro-ATX-, ATX- en e-ATX-moederborden. De processorkoeler heeft een maximum toegestane hoogte van 175mm, terwijl videokaarten en voedingen maximaal 400mm en 220mm lang mogen zijn. Achter de moederbordtray kunnen twee 2,5”-schijven geïnstalleerd worden, gevolgd door twee harde schijven van 3,5 inch naast de voeding. Het i/o-paneel bestaat uit een USB 3.2 Gen 2 Type-C-poort, twee USB 3.0 Type-A-poorten en twee 3,5mm-audioaansluitingen.