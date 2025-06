Inleiding

Behuizingen van Chieftec stonden in het eerste decennium van deze eeuw een heel stuk hoger op de buildlijstjes van menige tweaker dan in de afgelopen tien jaar. Een belangrijke factor bij die afgenomen interesse in het merk was de verkrijgbaarheid. Die was zacht gezegd niet geweldig en wat je niet kunt kopen, verliest logischerwijs aan populariteit. Inmiddels heeft Chieftec de distributie weer op orde en is het bedrijf begonnen aan een offensief om marktaandeel te heroveren. Een van de behuizingen met die lastige opdracht is de Chieftec APEX. Die is verkrijgbaar in twee varianten: de gewone en de APEX AIR. Die eerste is voorzien van een glazen frontje om de rgb-pracht te kunnen aanschouwen; de tweede is voorzien van een rooster voorin om airflow boven visueel genot te laten prevaleren. Beide varianten zijn forse behuizingen met volop koelmogelijkheden voor een relatief bescheiden bedrag. De APEX is namelijk voorzien van maar liefst vier rgb-ventilators en kost desondanks ongeveer 90 euro, terwijl de AIR drie fans heeft en pakweg 75 euro kost. Dat is voldoende aanleiding voor ons om te kijken of Chieftec zich weer een weg naar de top kan vechten of in ieder geval kan meedingen naar je zuurverdiende centen. Of kun je je geld beter elders besteden? Om te illustreren hoelang het geleden is dat Chieftec-behuizingen de revue passeerden: de laatste keer dat de Tweakers-redactie een behuizing van het merk voor het voetlicht bracht, was in een BBG van 2012. Toen bouwden we nog harde schijven van 500GB in en werd de betreffende Chieftec-behuizing met een 350W-voeding geleverd. De laatste losse kastreview van Chieftec is bijna twintig jaar geleden, toen we de BX-03 reviewden. De line-up van Chieftec-behuizingen ziet er heden ten dage wel een stukje anders uit dan destijds, al zijn de wat cryptische naamaanduidingen gebleven. Pas als je iets verder kijkt, krijg je ook de 'marketingnaam' te zien. Zo heet onze APEX formeel GA-01B-TG-OP en de AIR luistert naar de naam GA-01B-M-OP. Op het moment van schrijven betaal je voor de APEX 89 euro en daarvoor krijg je een eATX-behuizing met vier 120mm-fans. Die ventilators zijn alle vier pwm-gestuurde rgb-fans die je via een hub aansluit en bestuurt. Om al dat moois te kunnen zien, is niet alleen de zijkant, maar ook de voorkant van een glazen paneel voorzien, wat een beetje aan kasten als de Corsair 5000X doet denken. Hoe de ventilators in combinatie met de glazen voorkant in de praktijk werken en of je een beetje waar voor je geld krijgt, bekijken we in deze review. De APEX AIR is een stukje goedkoper, met een prijs van pakweg 75 euro, en die vergelijken we met onder meer de Corsair 4000D.

Uiterlijk

De twee varianten van de APEX zijn, afgezien van het frontje, hetzelfde. Ze hebben een vrij bescheiden formaat van 230mm breed, 495mm hoog en 465mm diep voor een volume van pakweg 53 liter. Dat is iets groter dan bijvoorbeeld de Corsair 4000D en juist iets kleiner dan de 5000X. Met die kasten lijkt Chieftec een beetje te concurreren, waarbij vooral de 4000D op de korrel wordt genomen. Behuizingen van vergelijkbare afmetingen en volume hebben zelden ondersteuning voor eATX-moederborden, waarmee je met de APEX-kasten dus flink de ruimte hebt voor je hardware in een behuizing van een redelijk formaat. De APEX AIR en gewone APEX onderscheiden zich met hun frontje en, zoals we straks zien, hun koeling. Het frontje van de AIR is van een rooster voorzien, waar dat bij de gewone een glasplaat is. De ombouw van dat frontje is bij beide kasten hetzelfde: een hoop plastic met drie gaten aan de zijkant, waar roosters zitten om lucht aan te voeren. Bij de AIR voegt dat niet heel veel toe, aangezien de hele voorkant al een rooster is. Bij de glazen variant is het echter geen overbodige luxe, want kasten met goeddeels gesloten voorkanten hebben natuurlijk altijd moeite om voldoende lucht aan te zuigen. Bij de APEX zie je de rgb-fans mooi door de voorkant, maar ook bij de AIR is het gaas enigszins 'transparant' in de zin dat je de ventilators erachter goed kunt zien. Over zien gesproken, beide APEX-varianten hebben hetzelfde glazen zijpaneel aan de linkerkant met donkere rand rondom. Dat wordt met flinke scharnieren achter op zijn plek gehouden en kun je dus richting de achterkant openklappen. Als je meer ruimte nodig hebt, kun je het paneel eenvoudig uit zijn scharnieren lichten. Om geen vieze vingers op het glas te krijgen en je te helpen het zijpaneel te openen, zit aan de voorkant een oogje dat je omhoog kunt klappen en dat als handvat dient. Dat doet sterk denken aan, en het zou me niet verbazen als het gewoon hetzelfde is als, een handvat (of 'vingervat') zoals je aan je smartphone kunt vastmaken. Het werkt in ieder geval prima en houdt de productie van het zijpaneel wat eenvoudiger. Het andere zijpaneel aan de rechterkant is gewoon gesloten, maar aan de voorrand ervan is voorzien in een flink rooster van hexagonale gaatjes. Zo kan ook de APEX met dichte voorkant nog wat extra lucht krijgen. Nog meer gaten voor lucht, in dit geval warme lucht die passief ontsnapt tenzij je ventilators monteert, zitten aan de bovenkant. Een grote uitsparing in de bovenkant is afgedicht met een magnetisch rooster annex stoffilter dat je makkelijk verwijdert. Naast dat rooster, aan de rechterkant, zitten de frontpaneelpoorten en knoppen. Vooraan zit de vierkante powerbutton, voorzien van verlichting, met daarachter twee USB-poorten. Dat zijn A-poorten voor 5Gbit/s, maar erachter zit een USB-C-poort voor 10Gbit/s. Daar weer achter zitten opgesplitste audiojacks voor koptelefoon en microfoon, gevolgd door een resetknop en een knopje om verlichting mee te schakelen. Die laatste knop heeft bij de APEX met rgb-fans de functie om tussen 32 verlichtingsopties te schakelen, maar je kunt de rgb natuurlijk ook via je moederbord aansturen. Aan de achterkant vind je de gebruikelijke onderdelen: een rooster voor de ventilator achterop met ernaast de uitsparing voor het i/o-shield. Daaronder zitten de 7 uitbreidingsslots voor onder meer je videokaart. Eventueel kun je die slots loshalen door twee duimschroeven los te draaien. Naast de slots zit nog een klein extra rooster, al lijkt dat niet geschikt voor verticale videokaarten. Onderin zit het gat voor je voeding, zonder extra verwijderbaar frame, opnieuw om de kast niet te duur te maken. De onderkant is voorzien van een verwijderbaar stoffilter voor je voeding en voorin zitten een paar sleuven voor de positionering van je hdd-cage. De kast staat op grote plastic voeten met rubberen antislippads.

Binnenkant

Aangezien het nog steeds twee dezelfde kasten zijn, zijn ook de binnenkanten van de APEX en APEX AIR identiek. Bijna dan, want de koeling wijkt af. We kijken eerst naar de overeenkomsten tussen de varianten. Als je het deurtje opent, krijg je een goeddeels lege kast voorgeschoteld, afgezien van de voedingstunnel onderin. Die tunnel is aan de zijkant, de zichtkant dus, volledig gesloten en nergens van logo's of uitsparingen voorzien. De bovenkant van de tunnel is wel een verzameling uitsparingen. Er zit een rooster over het grootste deel van de lengte, waar je desgewenst twee 120mm-fans kunt monteren. Richting de moederbordtray zitten uitsparingen voor je kabels en aan de voorzijde zit een uitsnede van pakweg 50mm, zodat je flinke radiators aan de voorkant kunt hangen. Binnen in de behuizing zit ook een rooster. Achter het luchtrooster, in het rechterzijpaneel, in de moederbordplaat zitten sleuven om twee ventilators of eventueel een radiator tot 240mm te bevestigen. In dat rooster zitten twee uitsparingen voor kabels, die je vooral zult gebruiken als je een eATX-moederbord monteert. Als je een kleiner bord monteert, zoals ATX, kun je gebruikmaken van twee kabeldoorvoeren die van rubberen afdichtingen voorzien zijn. Dat zijn de enige twee grommets in de kast. Het staal van de overige gaten is wel omgevouwen om scherpe randjes te voorkomen, maar de gaten zijn niet afgedicht. Voor de kabels die je door de gaten voert, is er 30mm ruimte tussen de moederbordplaat en het rechterzijpaneel. De plaat heeft een grote uitsparing voor montage van koelers en op de achterkant ervan zitten twee beugels voor 2,5"-drives. Die zitten vast met duimschroeven die niet captive zijn, dus ze blijven niet in de beugel zitten. Onder in de voedingstunnel is plek voor de voeding, die op kleine rubberen steuntjes ligt. Voorin zit een drivecage voor een 3,5"-drive, waarbij je de cage in twee posities kunt monteren, zodat je meer ruimte hebt voor eventuele grote voedingen of juist naar achter om ruimte te maken voor een dikke radiator voorin. Naast een eATX-moederbord is er ruimte voor een videokaart tot 400mm lengte, natuurlijk afhankelijk van de koeling die je voorin monteert. De koeling van de APEX AIR bestaat uit twee 140mm-fans voorin en een 140mm-fan achterin. Alle drie zijn ze pwm-gestuurd; het type is ZF-1425PWM. Bij de gewone APEX, de rgb-versie met glas dus, worden vier ventilators meegeleverd. Drie daarvan zitten voorin en achterin zit de vierde. Ook hier zijn het allemaal dezelfde ventilators: iets kleiner met 120mm en met adresseerbare rgb-verlichting. De ventilators zijn op een hubje aangesloten, zodat je de verlichting met de eerder genoemde knop boven op de behuizing kunt bedienen. De koelopties voor de APEX en APEX AIR zijn identiek, maar je kunt je afvragen of een dikke radiator achter het glas de beste plek is. Los daarvan kun je voorin radiators van 240, 280, 360 of zelfs 420mm kwijt. Bovenin is ruimte voor 240-, 280- of 360mm-radiators. Wat ventilators betreft kun je voorin dus maximaal drie keer 120mm- of drie keer 140mm-fans monteren en bovenin twee 140mm- of drie 120mm-fans. Achterop kun je 120mm- of 140mm-fans kwijt en in zowel de zijkant als boven op de voeding kun je nog ieder twee keer 120mm-ventilators vastschroeven. Over vastschroeven gesproken: de plaats waar je ze het meest zult monteren en waar ze fabriekshalve ook zitten, voorin dus, is lastig bereikbaar voor je schroevendraaier. Je moet je ventilators namelijk van binnenuit aan de metalen beugels vastschroeven en in een lege kast is dat niet echt een probleem, maar je begint er beter niet aan als je alles al gemonteerd hebt.

Testmethode

Voor de tests van behuizingen maken we gebruik van zelfontwikkelde componenten. Daarmee hebben we volledige controle over de energie of warmte die een behuizing ingaat, zonder rekening te hoeven houden met variaties die door software ontstaan. Om deze tests realistisch te houden, hebben we onze testsystemen opgebouwd zoals echte componenten zijn gebouwd. We gebruiken weerstanden onder heatsinks als warmtebron en door de spanning nauwkeurig in te stellen, kunnen we regelen hoeveel vermogen de kast ingaat. De printplaten en koeling zijn vormgegeven als reguliere componenten, en waar mogelijk hebben we ook 'echte' heatspreaders en heatsinks gebruikt. Lees desgewenst de uitgebreide beschrijving en toelichting van onze testmethode; op deze pagina houden we het bij een kort overzicht. We testen de behuizingen met de eigen, meegeleverde ventilators om de out-of-the-boxprestaties te beoordelen. Daarnaast vervangen we de ventilators door onze eigen exemplaren, zodat we een beter beeld krijgen van de onderlinge verhoudingen tussen de kasten. Dat doen we met diverse configuraties: een high-end systeem, een basis- of mainstreamsysteem en een kantoorsysteem. Om ons geen onnodig testwerk op de hals te halen, gaan we daarbij geen kantoorsysteem in een eATX-behuizing van 200 euro inbouwen. Dat lijkt ons een weinig realistisch scenario en om dezelfde reden bouwen we geen high-end systeem met RTX 3090-equivalent in een mITX-behuizing in. Sterker nog, dat past in het grootste deel van de mITX-behuizingen niet eens. Systeem High-end pc Basis-pc Kantoor-pc Processorvermogen 200W 100W 65W Processorkoeler Noctua U12A Noctua U12A Noctua L9X Videokaartvermogen 350W 150W 0W Videokaartkoeler ASUS Strix 3090 ASUS Strix 2060 Geen Vrm 10W 10W 7,5W Chipset / pch 10W 10W 5W Geheugen 5W 5W 5W M.2-ssd 5W 5W 2,5W Voeding 30W 20W 10W Totaal vermogen 610W 300W 97,5W Naast temperatuurmetingen voeren we geluidsmetingen uit, die we in onze vernieuwde geluidarme ruimte uitvoeren. Die kamer met zwevende vloer, en dempende wanden en plafond heeft een noisefloor van ongeveer 12dB(A). De geluidsmeter die we inzetten, is een Larson Davis 831C met een 378A04-microfoon, die voorzien is van een voorversterker. De geluidsmeter heeft een noisefloor van 5,5dB(A), maar om een veilige marge aan te houden, durven we te stellen dat we alles vanaf 14dB(A) nauwkeurig kunnen meten. De geluidsmetingen bestaan uit het meten van de geluidsproductie van de meegeleverde ventilators op 7 en 12V, en de geluidsproductie van vier, drie en één Noctua-fan(s) op 12V. De geluidsmeter gebruiken we ook om de ventilatorsnelheden zo in te stellen dat de Noctua-fans 30, 35 en 40dB(A) produceren. Testoverzicht High-end pc Basis-pc Kantoor-pc Stockfans Casefans 12V* Casefans 12V Casefans 12V Casefans 7V* Casefans 7V Casefans 7V Noctua A12x25 PWM-fans Casefans 12V*

(4 fans) Casefans 12V*

(3 fans) Casefans 12V*

(1 fan) x 30dB(A)-test

(3 fans) 30dB(A)-test

(1 fan) 35dB(A)-test

(4 fans) 35dB(A)-test

(3 fans) x 40dB(A)-test

(4 fans) x x Bij bovenstaande tests meten we bij de scenario's met een * de geluidsproductie. Bij alle metingen loggen we gedurende vijftien minuten het temperatuurverloop van twaalf sensors: de gekalibreerde TMP117-temperatuursensors. We normaliseren de gemeten temperaturen op basis van de gemeten omgevingstemperatuur naar 22 graden Celsius. De twaalf sensors leggen de temperatuur van alle componenten in de behuizing vast, plus drie temperaturen van de behuizing: voor de cpu-koeler, achter de cpu-koeler en de temperatuur boven de videokaart. We loggen het temperatuurverloop gedurende vijftien minuten, laten de behuizingen tussentijds afkoelen en noteren in grafieken het 95e percentiel van de temperaturen. Gebruikte temperatuursensors Temperatuur boven videokaart

Temperatuur vóór cpu-koeler

Temperatuur achter cpu-koeler

Voeding

Processor

Videokaart

Chipset / pch

M.2-ssd

Geheugenmodule 1

Geheugenmodule 2

Vrm 1

Vrm 2 Kortom, we hebben de temperatuursensors aangepast, de geluidsmetingen aangepakt en nieuwe pcb's inclusief een voeding gemaakt. Daarmee zijn we klaar om behuizingen te testen.

Prestaties: basissysteem

Het basissysteem heeft een processor die 100W verstookt en de videokaart verbruikt 150W. De systeemkoeling bestaat uit de meegeleverde, voorgeïnstalleerde ventilators of drie 120mm-Noctua-fans. Eerstgenoemde ventilators laten we op 7 en 12V draaien; de bruine ventilators laten we op 12V draaien en stellen we in op spanningen waarmee de systemen 30 en 35dB(A) geluid produceren. De bijbehorende toerentallen en spanningen voor die instellingen vind je op deze pagina. Als we de meegeleverde ventilators op 7V laten draaien, is de de APEX AIR vaak in de koelste regionen van de grafieken te zien, terwijl de gesloten rgb-versie een stuk meer moeite heeft om voldoende lucht aan te voeren om de componenten even goed te koelen. Met de stockfans op 12V komt de gesloten APEX wat dichter bij de AIR-variant, maar die eerste is duidelijk de effectiever gekoelde behuizing. Met de Noctua-fans op 12V ingesteld, op vol vermogen dus, is de APEX AIR opnieuw een van de beste opties in deze vergelijking en zul je met minder goede koelprestaties genoegen moeten nemen als je van rgb houdt. Ook op de vaste geluidproducties scoort de Chieftec-behuizing goed, maar het zijn steeds de NZXT H6-behuizingen die beter presteren. Die zijn ongeveer even groot in volume, maar kosten een stuk meer. Alternatieve weergave grafieken Basis - Stock 7V Basis - Stock 12V Basis - Noctua 12V Basis - Noctua - 30dB Basis - Noctua - 35dB

Prestaties: high-end systeem