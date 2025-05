Chieftec brengt Visio-ATX-behuizing met glazen of meshpaneel uit voor 105 euro

Chieftec brengt de Visio- en Visio AIR-behuizingen uit voor respectievelijk 85 en 105 euro. Het duurdere model is een kast met een glazen zij- en voorpaneel, maar dat laatste paneel is ook in een meshuitvoering beschikbaar.

Chieftec heeft de Visio GM-30B-TG-OP en de Visio AIR GM-30B-M-OP inmiddels op zijn site gezet. Het gaat in beide gevallen om dezelfde dualchamberbehuizingen, waarvan de AIR aan de voorkant een meshpaneel heeft, terwijl dat bij het reguliere model gehard glas is. Ook wordt de Visio geleverd met zes voorgeïnstalleerde 120mm-argb-fans, terwijl de Visio Air drie 140mm-fans krijgt, waarvan er twee onderin en een achterop zitten. Die laatste fans zijn met pwm te bedienen.

De ATX-behuizingen van 430x295x390mm hebben onderin een aparte schijflade voor twee 2,5"-ssd's en twee 3,5"-hdd's. Er passen verder radiatoren van maximaal 360mm onder- en bovenin en van 240mm aan de zijkant, naast een cpu-koeler van maximaal 175mm hoog. Gpu's mogen maximaal 410mm lang zijn. Aan de voorkant van het mesh- of glaspaneel zit een i/o-paneel waarop twee USB-A 3.0-poorten en een USB 3.2 Gen2 Type C-poort zit, naast een audiojack.

Chieftec toonde de kasten eerder dit jaar al op Computex, maar had toen nog geen prijzen of beschikbaarheid opgegeven.