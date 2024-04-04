Dall-E in ChatGPT maakt het mogelijk om afbeeldingen te bewerken

OpenAI's plaatjesgenerator Dall-E in ChatGPT kan nu delen van een al gegenereerde afbeelding bewerken, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Ook komen er suggesties om prompts uit te breiden met bijvoorbeeld een stijl.

Gebruikers kunnen in een plaatje delen omcirkelen en vervolgens via een prompt meegeven wat ze willen wijzigen, meldt OpenAI. Vervolgens past ChatGPT de bestaande afbeelding aan volgens de aanwijzingen en laat een nieuwe versie zien.

In Dall-E zelf zitten nu aanwijzingen voor prompts die zichtbaar worden boven het tekstvak. Daardoor kunnen gebruikers snel opties aantikken als 'handgetekend', zodat een afbeelding in een bepaalde stijl zal zijn. De wijzigingen zijn beide per direct actief in de diensten van OpenAI.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 18:54 17

04-04-2024 • 18:54

17

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Reacties (17)

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Boost9898 4 april 2024 19:38
Ja oke, dit is leuk en grappig. Maar het echte serieuze werk begint bij Stable Diffusion. Dit open source model van Stability AI biedt zo gigantisch veel meer. Je kan er werkelijk alles mee en de community is zeer actief met allemaal tips, plug-ins etc. etc.
Zerora 5 april 2024 01:20
Laat dit ook maar snel naar Microsoft Copilot Designer komen.
3dmazter 4 april 2024 19:10
Nou dat moest even duren voor 2 strikjes.
Maar goed als je geen photoshop skills hebt kan dit handig zijn.
vooral als je het gemaakte plaatje leuk vind en niet een geheel nieuwe wilt genereren die dan weer anders is en niet aan je smaak voldoet.
SjardWillems @3dmazter4 april 2024 19:14
njah als je kijkt wat ie ongeveer allemaal moet doen:
Analyseer een foto, de objecten, het licht, kwaliteit etc.
Gebruik NLP om uit te vinden wat je wilt, gebruikt dan weer een multimodel om te kijken welke foto's daarbij horen. Genereer dan je wens en plaats het op de foto zodat het natuurlijk lijkt.
Cyberpuppy @SjardWillems5 april 2024 16:48
Best complex inderdaad. En grappig om mee te spelen.

-In mijn bedrijfslogo weet AI dus prima de zeer gestileerde uil te herkennen. En daar kan de AI ook iets mee.
-Wat dan weer niet lijkt te lukken, is dat de bedrijfsnaam hele duidelijke geïsoleerde letters op een witte achtergrond zijn. Keer op keer staat mijn bedrijfsnaam verkeerd. Is iets wat met OCR al een jaar of 20 kan. En dat terwijl hij in de beschrijvende tekst wel de naam keurig correct weet te vermelden

Indrukwekkend om te zien voor iemand die nog uit de tijd van de Z80 komt en zelfs de meest basale functies zelf moest programmeren. Aan de andere kant is het nog lang geen vervanger voor mensenwerk.
Skit3000 @3dmazter4 april 2024 21:32
Ik heb Dall-E meerdere keren gebruikt om familiefoto's in bijvoorbeeld een winter/herfst/piratensfeer te krijgen. Dat is niet iets wat je zelf even snel in elkaar kunt photoshoppen en goed genoeg is om een feestje of uitnodiging iets mee op te leuken.

Toevoeging; Je kunt dus alleen de inpaint feature gebruiken op afbeeldingen die door Dall-E gegenereerd zijn, niet op afbeeldingen die je zelf aandraagt. Het is dus alleen bruikbaar om gegenereerde afbeeldingen te verbeteren.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 22 juli 2024 20:04]

Wokker @3dmazter4 april 2024 20:28
Het duurt even inderdaad Maar het siert ze wel dat ze he filmpje niet ingekort hebben om te verbloemen dat het in werkelijkheid langer duurt. Kuch kuch google https://www.theverge.com/...resentation-ai-accusation
djwice 4 april 2024 19:11
Via tekst kon dit ook al als je het maar goed beschreef :)
hanskroll 4 april 2024 19:13
In het gelinkte filmpje laten ze de volle 30 seconden van het genereren zien; konden ze ook wel even doorspoelen, met een timer erbij..
Tonerider @hanskroll4 april 2024 19:43
dat kan de AI nog niet
Davidoff1976 4 april 2024 19:17
Leuk voor Tiktok, maar in Photoshop als voorbeeld, blijft lagen e.d. toch de betere optie.
ASNNetworks 4 april 2024 19:35
Leuk, weer een functie die naar een kleine groep wordt uitgerold en in maandenlange periode naar de rest? Ik heb nog steeds geen ChatGPT memory functie waar ze zo mee pronkten en uitgerold zou zijn.
Utrecht25 @ASNNetworks4 april 2024 23:11
Functie is gewoon al online, geen staged rollout.
ASNNetworks @Utrecht255 april 2024 10:59
Hiermee bevestig je dus precies mijn verhaal: bij mij werkt die functie nog niet en velen met mij. Er is geen history functie te bekennen (ook niet qua werking, voordat je zegt het werkt automatisch en je hoeft het niet aan te zetten).
Utrecht25 @ASNNetworks5 april 2024 14:33
Kijk eens in de filmpjes op youtube, ik vermoed dat je op de verkeerde plek zoekt.
laminaatplaat 5 april 2024 06:56
HEPPPPHYYY :+
nexhil @laminaatplaat5 april 2024 10:13
Ik zag het ook ja :D

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