Dall-E in ChatGPT maakt het mogelijk om afbeeldingen te bewerken

OpenAI's plaatjesgenerator Dall-E in ChatGPT kan nu delen van een al gegenereerde afbeelding bewerken, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Ook komen er suggesties om prompts uit te breiden met bijvoorbeeld een stijl.

Gebruikers kunnen in een plaatje delen omcirkelen en vervolgens via een prompt meegeven wat ze willen wijzigen, meldt OpenAI. Vervolgens past ChatGPT de bestaande afbeelding aan volgens de aanwijzingen en laat een nieuwe versie zien.

In Dall-E zelf zitten nu aanwijzingen voor prompts die zichtbaar worden boven het tekstvak. Daardoor kunnen gebruikers snel opties aantikken als 'handgetekend', zodat een afbeelding in een bepaalde stijl zal zijn. De wijzigingen zijn beide per direct actief in de diensten van OpenAI.