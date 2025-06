Apple keurt kwart van updates en nieuwe apps in App Store af

Apple heeft vorig jaar een kwart van alle inzendingen van ontwikkelaars voor plaatsing in de App Store afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die de fabrikant voor het eerst online heeft gezet. Het gaat in totaal om 6,1 miljoen inzendingen, waarvan 1,6 miljoen zijn afgekeurd.

De meeste afkeuringen waren vanwege prestaties van de apps of games in kwestie, zegt Apple. Ongeveer een miljoen afkeuringen waren daaraan te wijten. Ook juridische redenen speelden een grote rol, met meer dan 440.000 afgekeurde apps en games om die reden. Ook een design dat niet aan de richtlijnen voldoet, bleek reden voor afkeuring van veel apps en games.

Een kleine minderheid komt na de afkeuring nog in de App Store terecht: ongeveer 250.000, minder dan 1 op de 6 apps en games die zijn afgekeurd. Ook staat in het rapport dat Apple 186.000 apps heeft verwijderd. Vrijwel allemaal was dat vanwege het niet voldoen aan de richtlijnen rond design of vanwege fraude.

Apple deelde ook nog cijfers over het aantal gebruikers van de App Store. Dat zijn er wekelijks meer dan 650 miljoen, die bijna 41 miljard automatische appupdates doen elke week. Handmatig gebeuren er wekelijk ongeveer 500 miljoen appupdates. Het aantal downloads van nieuwe apps is wekelijks rond de 750 miljoen.

Apple publiceert het App Store Transparancy Report voor het eerst. De App Store bestaat sinds 2008. Apple sprak met ontwikkelaars af in 2021 dat het cijfers over de App Store zou gaan delen om transparanter te zijn over het proces van goed- of afkeuring.