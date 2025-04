Gerucht: Samsung stapt in gamestreaming

Samsung begint volgens een nieuw gerucht een dienst voor cloudgaming. Daarmee zouden gebruikers van Galaxy-telefoons en -tablets zonder abonnementskosten games kunnen gaan streamen.

Samsung rekent geen vaste abonnementskosten, maar vermoedelijk zullen gamemakers wel geld rekenen voor ingameaankopen, meldt Korea Economic Daily. Omdat die aankopen niet via de Play Store hoeven te lopen, zit daar geen 30 procent commissie op zoals Google die rekent. Samsung rekent een lagere commissie. Samsung heeft een eigen Galaxy Store-downloadwinkel op alle apparaten. Via die app zouden downloads en betalingen kunnen lopen.

Naar verluidt wil Samsung de gamestreamingdienst donderdag aankondigen op de eigen ontwikkelaarsconferentie. De fabrikant zou al enige tijd in gesprek zijn met gamemaker over de dienst. Daarnaast loopt er al een gesloten bèta in Canada. De dienst moet deze maand nog uitkomen. Samsung heeft niet gereageerd op het gerucht.