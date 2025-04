Samsung brengt Galaxy SmartTag 2-tracker op 13 oktober uit voor 40 euro

Samsung heeft de Galaxy SmartTag 2-tracker aangekondigd. Zoals eerder uit onofficiële bronnen al bleek, krijgt het apparaat een langwerpiger design en uwb-ondersteuning. De tracker moet op 13 oktober in Nederland en België verschijnen en kost 40 euro.

Naast het langwerpigere ontwerp heeft de SmartTag 2-tracker een groter gat waarmee hij bijvoorbeeld aan een sleutelhanger bevestigd kan worden. Daarnaast maakt hij gebruik van zowel bluetooth als ultrawideband. Bij de originele SmartTag maakte alleen de Plus-variant gebruik van de laatstgenoemde communicatietechniek.

De tracker heeft daarnaast een IP67-classificatie voor water- en stofdichtheid. Volgens Samsung gaat de accu van de SmartTag 2 zo'n vijfhonderd dagen mee, terwijl dat bij het origineel ongeveer een jaar was. Het apparaatje heeft nu ook een energiebesparende modus, die de maximale levensduur met ongeveer tweehonderd dagen moet verlengen. De fabrikant zegt dat de accu 'eenvoudig' vervangbaar is.

Verder heeft deze tracker een nieuwe functie: Lost Mode. Hiermee kunnen gebruikers een bericht met hun contactgegevens koppelen aan de tracker. Iedereen die de tracker vindt en via NFC scant, kan dat bericht vervolgens lezen. Volgens Samsung kan deze functie onder meer handig zijn voor gebruikers die de SmartTag aan de halsband van een hond of kat vast willen maken. Overigens werkt de Lost Mode ook met telefoons van andere fabrikanten dan Samsung, zolang het apparaat NFC-ondersteuning biedt.

De trackers opsporen kan wel enkel met Samsung Galaxy-apparaten. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van het SmartThings Find-netwerk van de fabrikant. De bijbehorende app heeft overigens ook een paar vernieuwingen ondergaan, laat Samsung weten. Zo maken nieuw geregistreerde Galaxy-telefoons nu automatisch een snelkoppeling in de app, waardoor de app sneller moet starten. Ook is het nu mogelijk om de kaart op het volledige scherm weer te geven en moet de interface 'intuïtiever' werken.

De SmartTag 2 komt beschikbaar in een witte en een zwarte variant, en kost 40 euro per stuk. De tracker is in Nederland en België vanaf 13 oktober verkrijgbaar als 4-pack, terwijl een losse pas op 20 oktober geleverd wordt.

Eerder verscheen de nieuwe SmartTag al bij de Amerikaanse FCC. Ook verscheen deze in augustus al in een Britse webwinkel. Samsung bracht zijn eerste SmartTag-trackers twee jaar geleden uit. Het bedrijf kwam met twee varianten: eerst een 'gewoon' model met alleen bluetooth en later een Plus-variant, die ook ondersteuning voor uwb als communicatietechniek bood. Ditmaal is er echter één variant met zowel bluetooth als uwb. De eerste SmartTag en SmartTag+ kostten bij release respectievelijk 30 en 40 euro.