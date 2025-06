Anti-cheatsysteem in Call of Duty: Warzone laat valsspelers te pletter vallen

Het team achter Call of Duty's anti-cheatsysteem RICOCHET heeft een nieuwe functie toegevoegd om valsspelers in Call of Duty: Warzone voor schut te zetten. Als ze uit het vliegtuig springen, kunnen hun parachutes op een willekeurig moment worden uitgeschakeld.

De functie, die de toepasselijke naam Splat heeft, is toegevoegd door Team RICOCHET zodat andere spelers 'onmiddellijk doorhebben' wie probeert vals te spelen. Voorheen werden valsspelers achter gesloten deuren afgehandeld, door ze in het spel te houden om gegevens te verzamelen of ze simpelweg te laten verdwijnen. Ook heeft het systeem in het verleden 'God Mode' geactiveerd voor andere spelers of hen voorzien van een schild dat de kogels van de valsspelers tegenhoudt.

De ontwikkelaars zeggen dat deze nieuwe tool gewoon ‘leuker’ is. Als het systeem waarneemt dat iemand niet op een eerlijke manier aan zijn kills komt, dan kan de parachute na het springen uit het vliegtuig 'zomaar' worden uitgeschakeld. Komt het systeem erachter dat een speler de boel heeft belazerd nadat hij is gesprongen? Dan kan hij in een versnelde vrije val van duizenden meters terechtkomen, die het personage niet overleeft.

Splat wordt niet willekeurig ingeschakeld voor een speler waarvan niet is geverifieerd dat hij vals speelt, ook niet na een rapportage van een andere speler, benadrukt Team RICOCHET. "Dit is een van de vele nieuwe trucs die we hebben ontwikkeld." Het team komt later met nog meer nieuws.