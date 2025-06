Tweede seizoen League of Legends-serie Arcane verschijnt in november 2024

Het tweede seizoen van de League of Legends-animatieserie Arcane komt in november 2024 uit op Netflix. Dat is drie jaar nadat het eerste seizoen op de streamingservice verscheen. Verdere details over het verhaal van seizoen twee zijn nog niet bekend.

Netflix deelde donderdag een korte teaser, waarin hoofdpersonage Jinx te zien is. Het werd al vrij snel na de release van het eerste seizoen in 2021 bekend dat er een tweede seizoen zou komen, maar nog niet wanneer dit zou verschijnen. Wel is bekend dat de hoofdpersonages, de zussen Jinx en Vi, en andere personages zullen terugkeren in het nieuwe seizoen.