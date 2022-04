League of Legends-animatieserie Arcane komt 7 november uit op Netflix

Het eerste hoofdstuk van de komende League of Legends Arcane-animatieserie verschijnt 6 november op Netflix. Dat maakt de streamingdienst bekend tijdens zijn Tudum-evenement. Het bedrijf toont ook een nieuwe trailer.

Netflix en Riot Games brengen de eerste afleveringen van Arcane direct uit na afloop van de League of Legends Worlds-finale, schrijft VentureBeat. De serie bestaat uit drie actes, die ieder bestaan uit drie losse afleveringen. De eerste acte verschijnt op 7 november om 3.00 uur 's nachts Nederlandse tijd. De tweede acte verschijnt een week later, op 13 november en de derde acte komt 20 november uit op de streamingdienst.

Riot Games kondigde de komst van League of Legends Arcane in 2019 al aan, toen de serie gepland stond voor een release in 2020. Dit werd later echter uitgesteld tot 2021, vanwege de coronapandemie. De serie wordt geanimeerd door het Franse Fortiche Productions. Dat bedrijf maakte eerder al korte League of Legends-animaties voor Riot Games.

Arcane speelt zich af in de 'utopische regio van Piltover en het onderdrukte, ondergrondse Zaun', schreef Netflix eerder dit jaar in een trailer op YouTube. De serie zou de oorsprong van twee League of Legends-champions volgen, en 'de kracht die hen uit elkaar zal scheuren'. Verschillende champions uit de LoL-franchise spelen een rol in de serie, waaronder Vi en Jinx, van wie de stemmen respectievelijk worden ingesproken door Hailee Steinfeld en Katie Leung.

Er staan de komende tijd meer gameseries in de planning op Netflix. Volgend jaar verschijnen onder andere series op basis van Sonic the Hedgehog en Cyberpunk 2077 en er zijn ook Splinter Cell-, Assassin's Creed- en Tomb Raider-series in de maak. Eerder dit jaar verscheen er al een Dota 2-animeserie op Netflix.