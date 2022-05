Netflix werkt aan Tomb Raider-animatieserie

Netflix werkt aan een animatieserie die is gebaseerd op de Tomb Raider-franchise. De serie krijgt een Japanse animestijl en speelt volgens de streamingdienst in op de recente reboot-trilogie, die werd afgesloten met Shadow of the Tomb Raider uit 2018.

De Tomb Raider-anime speelt zich af na de gebeurtenissen van de drie recente Tomb Raider-games, zo meldt Netflix in een persbericht. Het bedrijf meldt nog niets over de cast van de anime. Zo is het niet duidelijk of Camilla Luddington, de stemactrice van Lara Croft in de recente reboot-trilogie, meewerkt aan het project. Wel maakt Netflix bekend wie de anime zal produceren.

Tasha Huo werkt mee aan de animatieserie als schrijver en executive producer. Huo werkt onder andere aan The Witcher: Blood Origin, een serie die eveneens bij Netflix moet verschijnen. Dj2 Entertainment werkt ook mee aan de serie. Dat bedrijf werkte eerder aan de Sonic the Hedgehog-film. Dj2 Entertainment heeft daarnaast een Sleeping Dogs-film en Disco Elysium- en Life is Strange-series in productie. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tomb Raider-anime uitkomt.

Netflix is al langer bezig met het uitbrengen van series die gebaseerd zijn op games. In 2017 verscheen er bijvoorbeeld al een Castlevania-anime bij de streamingdienst. Dit jaar moet een computergeanimeerde Resident Evil-serie uitkomen op Netflix. In 2022 komt de komende Cyberpunk: Edgerunners-serie uit op het platform. Netflix zou volgens geruchten ook werken aan een Splinter Cell-anime in samenwerking met Ubisoft. Die twee bedrijven werken ook aan een live-actionserie op basis van de Assassin's Creed-franchise. Het is nog niet duidelijk wanneer die series verschijnen.