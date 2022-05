Monster Hunter: Legend of the Guild-animatiefilm komt in augustus uit op Netflix

Er verschijnt volgende maand een animatiefilm die gebaseerd is op Capcoms Monster Hunter-gamefranchise op Netflix. Monster Hunter: Legend of the Guild verschijnt 12 augustus op dat streamingplatform.

Monster Hunter: Legend of the Guild heeft een origineel verhaal, hoewel hoofdpersoon Aiden al bekend is uit Monster Hunter 4 Ultimate en Monster Hunter: World. Deze Ace Cadet gaat op reis om een elder dragon te stoppen, die op pad is richting zijn dorp en dreigt om alles te vernietigen. Hij wordt bijgestaan door medejager Julius, ook bekend uit Monster Hunter 4 Ultimate, en verschillende andere personages.

De animatiefilm wordt geregisseerd door Steven F. Yamamoto, die voor het eerst de regisseursrol oppakt en eerder werkte aan visuele effecten voor Transformers, World War Z en de Teenage Mutant Ninja Turtles-film uit 2014. De komende Monster Hunter-film duurt 58 minuten, blijkt uit de listing op Netflix.

Dit is niet de eerste Monster Hunter-film. Vorig jaar verscheen een live-actionfilm die is gebaseerd op Capcoms bekende gamefranchise. Die film werd overwegend negatief ontvangen, met een score van 45% op Rotten Tomatoes, een 5,3 op IMDb en een 47 op Metacritic. Tegelijkertijd zijn de reacties op de trailer voor deze nieuwe animatiefilms vooralsnog positiever.

Netflix zet al langer in op films en series die zijn gebaseerd op populaire gamefranchises. Eerder dit jaar verscheen een Dota 2-animeserie op de dienst, en fans kunnen later dit jaar een League of Legends-animatieserie verwachten. Voor volgend jaar staan onder andere series op basis van Sonic the Hedgehog en Cyberpunk 2077 op de planning en er zijn ook Splinter Cell-, Assassin's Creed- en Tomb Raider-series in de maak. Netflix lijkt volgens geruchten ook een aanbod van games te overwegen op zijn streamingdienst.