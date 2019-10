Ubisoft werkt aan animatieseries gebaseerd op Blood Dragon en Watch Dogs

Ubisoft werkt aan diverse animatieseries die op gameseries van de ontwikkelaar zijn gebaseerd. De studio zou werken aan series die zijn gebaseerd op Far Cry 3: Blood Dragon en Watch Dogs. Wanneer we de cartoons mogen verwachten, is nog niet bekend.

De Franse gamestudio zal beginnen met een buitenaardse animatieshow die op de Raving Rabbids-serie is gebaseerd, schrijft Hollywood Reporter. De serie zou zich afspelen op Mars. Er is al een serie met razende konijnen in de vorm van Rabbids Invasion op France 3 en Netflix. Ubisoft werkt daarnaast aan kindvriendelijkere shows die onder andere voortbouwen op Rayman en de Hungry Shark-games.

Concept-art van een Rayman-cartoon. Foto door Ubisoft via Hollywood Reporter

Ubisoft werkt ook aan een soort spin-off van de Watch Dogs-franchise. De gameontwikkelaar beschrijft de show als een cybermystery. Het wordt een serie over hacken die is geïnspireerd door Watch Dogs, maar zich niet in hetzelfde universum afspeelt. De eerste concept-art toont een jonge hacker in een gang van een middelbare school.

Voor een volwassen publiek werkt Ubisoft aan Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe. Deze show is gebaseerd op Far Cry 3: Blood Dragon, een game die bekendstaat om over-the-top actie en vulgaire humor. De serie wordt gemaakt in samenwerking met Adi Shankar, de producent van de Castlevania-serie op Netflix en de komende Devil May Cry-animatieserie. Captain Laserhawk zal volgens Hollywood Reporter een 'multiversum met andere Ubisoft-titels vormen'.

Ubisoft werkt verder aan een geanimeerde sketch comedy over gamecultuur. Ook heeft het bedrijf een incubator-team opgezet. Dit team is verantwoordelijk voor het 'vertalen' van de essentie van games naar andere media, waaronder televisie. Het is niet duidelijk wanneer de series uitkomen en of ze, net als Rabbids Invasion, op Netflix verschijnen.

Vlnr: Captain Laserhawk, de Watch Dogs-serie en de Hungry Sharks-serie