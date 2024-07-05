FIA is getroffen door een phishingaanval

FIA, de internationale federatie van diverse motorsporten, is onlangs getroffen door een phishingaanval. Hierdoor konden cybercriminelen inbreken op twee e-mailaccounts van de organisatie. Het is niet duidelijk waar de daders op uit waren en welke data is gestolen.

De federatie meldt in een korte verklaring dat ze snel na het ontdekken van de aanval 'alle nodige acties ondernam om het probleem op te lossen'. Daarna heeft het de Franse en Zwitserse privacyautoriteiten op de hoogte gebracht van de aanval.

Het is nog niet bekend hoeveel personen er precies zijn getroffen door de aanval, maar de hackers zijn er in ieder geval in geslaagd om toegang te krijgen tot twee e-mailaccounts. FIA zegt tegen Techradar Pro dat verschillende personen en organisaties in de motorsport, die niet nader worden genoemd door de federatie, de laatste tijd het doelwit zijn geweest van phishingaanvallen.