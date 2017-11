Tesla introduceert elektrische Semi-vrachtwagen en nieuwe Roadster-sportauto

Tesla heeft twee nieuwe voertuigen gepresenteerd. Het bedrijf toonde een prototype van de Semi, een elektrische vrachtwagen. Ook werd de Roadster gepresenteerd, een sportauto voor vier inzittenden met een zeer snelle acceleratie en topsnelheid.

De Tesla Semi heeft een bereik van 480 tot ruim 800km en is in staat om met een volgeladen gewicht van 36.287kg van 0 tot 100km/u te accelereren in 20 seconden. Zonder vracht aan boord kan de vrachtwagen dit in 5 seconden. Er wordt gebruik gemaakt van vier onafhankelijk van elkaar werkende elektromotoren, twee voor elke achteras. Het gaat om dezelfde motoren die de Tesla Model 3 aandrijven. De transmissie is volledig automatisch en via het Supercharger-netwerk van Tesla moet de vrachtwagen na 30 minuten laden alweer een bereik van 643km hebben.

De Semi maakt net als andere Tesla-voertuigen gebruik van dezelfde Enhanced Autopilot, met onder andere een automatisch noodremsysteem en een waarschuwingssysteem als de bestuurder zijn baan verlaat. De chauffeur zit in het midden van de ruime cockpit, waarbij twee grote schermen afkomstig van de Model 3 via camera's de dode hoek kunnen tonen. De zitpositie is ook verhoogd, en door de gestroomlijnde vorm en de ramen aan de zijkant van de cockpit, moet het zicht aanzienlijk beter zijn dan in reguliere vrachtwagens.

Ook zou het zwaartepunt van de truck zijn verlaagd, zodat er een minder grote kans is dat hij kantelt. Het voertuig zou ook erg betrouwbaar zijn en volgens Musk gaat er de eerste miljoen afgelegde mijl niets kapot. De Semi moet in begin 2019 in productie worden genomen; tegen het einde van 2019 moeten de eerste exemplaren beschikbaar zijn. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Tesla heeft ook de Roadster gepresenteerd, een update van het eerder uitgebrachte model. De sportauto wordt aangeduid als de snelste auto in de wereld. De auto accelereert in 1,9s van 0 naar 100km/u en heeft een topsnelheid van boven de 400km/u. In 8,8s heeft de Roadster al een zo'n 400 meter afgelegd. Het maximale bereik bedraagt bijna 1000km. In de auto zitten accu met een totale capaciteit van 200kWh. De sportwagen gaat 200.000 dollar kosten plus nog eens 50.000 voor de reservering. De nieuwe Roadster moet in 2020 op de markt komen.