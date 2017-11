Europees snellaadnetwerk plaatst dit jaar eerste 20 stations voor auto's

Het vorig jaar aangekondigde Europese snellaadnetwerk van verschillende autofabrikanten plaatst dit jaar zijn eerste 20 laadstations voor elektrische auto's. Het netwerk heeft de naam Ionity gekregen en moet in 2020 voltooid zijn.

De bedrijven achter de joint-venture, BMW, Volkswagen, Daimler en Ford, melden in een gezamenlijk bericht dat de eerste laadstations langs grote wegen in Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen geplaatst zullen worden met onderlinge afstanden van 120km. In de loop van volgend jaar moet het aantal snellaadstations oplopen tot meer dan honderd stations die gebruikmaken van de Combined Charging System-connector. Een station moet door meerdere klanten tegelijk gebruikt kunnen worden.

De autofabrikanten kondigden de plannen vorig jaar al aan en zeiden toen dat het netwerk uiteindelijk in 2020 gereed moet zijn en tegen die tijd 400 laadstations zal omvatten. De bedrijven maken niet bekend waar die station geplaatst zullen worden en melden alleen dat er momenteel onderhandelingen plaatsvinden. De stations van Ionity leveren 350kW per laadpunt. Tesla's Superchargers leveren momenteel 145kW, al zei topman Elon Musk een jaar geleden dat er laders met meer vermogen dan 350kW aankomen.