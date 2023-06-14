McDonald's brengt Grimace-game voor Game Boy Color uit

Fastfoodketen McDonald's heeft een Game Boy Color-game uitgebracht met in de hoofdrol de paarse blob Grimace. Met het spel wordt de 52e verjaardag van het personage gevierd. Het is op de 25 jaar oude handheld te spelen, maar er is ook een browserversie beschikbaar.

McDonald's Grimace game

Grimace's Birthday is een vrij eenvoudige platformer waarbij spelers als Grimace lopend en op een skateboard milkshakes moeten verzamelen. Spelers kunnen springen, ollies maken, op rails grinden en enkele skateboardtrucs doen. Met trucs en het verzamelen van milkshakes kunnen punten verdiend worden. Grimace wil in de game genoeg paarse milkshakes verzamelen voor zijn verjaardagsfeest. Er komen verschillende personages uit de McDonald's-lore voorbij.

Het spel is ontwikkeld door Krool Toys en eigenlijk bedoeld om in een geëmuleerde omgeving gespeeld te worden via een browser op smartphones en pc's. Krool Toys maakt wel meer retrogames en heeft Grimace's Birthday dan ook als 'echte' Game Boy Color-game beschikbaar gesteld via een rom, die via het Internet Archive beschikbaar is voor download.