McDonald's brengt Grimace-game voor Game Boy Color uit

Fastfoodketen McDonald's heeft een Game Boy Color-game uitgebracht met in de hoofdrol de paarse blob Grimace. Met het spel wordt de 52e verjaardag van het personage gevierd. Het is op de 25 jaar oude handheld te spelen, maar er is ook een browserversie beschikbaar.

McDonald's Grimace game
McDonald's Grimace game

Grimace's Birthday is een vrij eenvoudige platformer waarbij spelers als Grimace lopend en op een skateboard milkshakes moeten verzamelen. Spelers kunnen springen, ollies maken, op rails grinden en enkele skateboardtrucs doen. Met trucs en het verzamelen van milkshakes kunnen punten verdiend worden. Grimace wil in de game genoeg paarse milkshakes verzamelen voor zijn verjaardagsfeest. Er komen verschillende personages uit de McDonald's-lore voorbij.

Het spel is ontwikkeld door Krool Toys en eigenlijk bedoeld om in een geëmuleerde omgeving gespeeld te worden via een browser op smartphones en pc's. Krool Toys maakt wel meer retrogames en heeft Grimace's Birthday dan ook als 'echte' Game Boy Color-game beschikbaar gesteld via een rom, die via het Internet Archive beschikbaar is voor download.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 12:03
39 • submitter: himlims_

14-06-2023 • 12:03

39

Submitter: himlims_

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Reacties (39)

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zjeeraar84 14 juni 2023 12:10
Krool Toys maakt wel meer retrogames
Het is een nieuwe game (weliswaar voor een oud platform).
Dan is het toch geen retro game?
Darksequence @zjeeraar8414 juni 2023 12:16
[...]
Dan is het toch geen retro game?
Volgens mij is dat juist precies wat het is:

Retro staat voor het teruggrijpen op producten en ontwerpen uit het verleden bij het ontwerpen of lanceren van een nieuw product. Hierbij is de vormgeving van nieuwe producten niet zozeer een kopie van een eerder product, maar is erdoor geïnspireerd en verwijst ernaar terug.

Aldus wiki.
zjeeraar84 @Darksequence14 juni 2023 12:21
Je hebt gelijk, Van Dale is het met je eens.
Dan wordt het woord retro eigenlijk vaak verkeerd gebruikt, zoals een 'retro gameshop' waar je oude consoles en games kan aanschaffen.
MischaBoender @zjeeraar8414 juni 2023 12:35
Ik kwam heel vroeger wel eens in game shops waar je dan spellen kon uitproberen (Nintendo Super Scope staat me nog heel erg bij). Als dat concept een tijd verdwenen is en nu weer aan een opmars bezig is dan is dat wel een vorm van retro. Dan is het dus een retro shop waar je (vintage?) games kunt kopen en geen shop waar je retro games kunt kopen.

PS, bedankt voor de herinnering aan die Nintendo bazooka _/-\o_

[Reactie gewijzigd door MischaBoender op 22 juli 2024 16:12]

Headshrinker @MischaBoender15 juni 2023 09:05
Fantastisch. Op de fiets naar Venlo en dan bij de Free Record Shop en Intertoys kijken of je even mocht spelen. Die beleving is grotendeels weg. Die bazooka was ook echt bad-ass :)
gladius1983 @zjeeraar8414 juni 2023 12:51
Dan zou "vintage gameshop" beter op z'n plaats zijn inderdaad.
MicGlou @zjeeraar8414 juni 2023 12:56
De term 'classic' zou dan beter van toepassing zijn. Maar er is denk ik weinig mis om die term ook zo te gebruiken... zoek je de term in het Engels op dan is het al wat breder dan de Nederlandse uitleg en kan retro ook in die strekking worden gebruikt, daar leggen ze het meer toe op het gevoel van nostalgie en of dit door een nieuw product is met 'retro styling' is of het gebruiken van oudere spulletjes laat het in het midden.
Schway @zjeeraar8414 juni 2023 14:02
Is het dan niet de shop zelf die retro is en teruggrijpt op producten uit het verleden?
RRR2003 @Schway14 juni 2023 15:02
ik denk dat dat het is ja.
Mayonaise @Darksequence14 juni 2023 20:29
Ik zou persoonlijk neo-retro dan toch een gepastere naam vinden.
Wauthar @zjeeraar8414 juni 2023 12:12
Nieuwe game voor een retro handheld/platform? :)
jpsch @Wauthar14 juni 2023 14:04
Browser games zijn toch niet uit het game boy color tijdperk?

er is ook een browserversie beschikbaar
tweakuwe @jpsch14 juni 2023 15:59
Toen de Gameboy Colour uitkwam (1998) bestonden Flash en Java 'applets' voor de browser geloof ik al, javascript kwam ook al kijken. Er ware nzeker wel browser games, maar niet heel populair ivm. inbellen.
Martinspire
14 juni 2023 12:20
Ik dacht even "in welk jaar zit ik?", maar het uitbrengen van een game voor een 25 jaar oud platform is wel redelijk uniek denk ik?
Jittikmieger @Martinspire14 juni 2023 12:26
Ik dacht even "in welk jaar zit ik?", maar het uitbrengen van een game voor een 25 jaar oud platform is wel redelijk uniek denk ik?
Nee, er komen nog steeds games uit voor de Gameboy (en ook voor andere legacy consoles/computers). Ook fysiek. Dus zo bijzonder is dat niet. Wat het bijzonder maakt is dat MacDonalds de uitgever is.
Alcmaria @Martinspire14 juni 2023 12:32
Oh nee hoor.. er komen redelijk vaak spellen uit voor hele oude platformen.. Bijvoorbeeld deze op de VIC20 en Commodore 64

https://www.the8bitguy.com/product/petscii-robots/

dus voor een 42 jaar oud platform :-)
jpsch @Martinspire14 juni 2023 14:09
Nee, niet uniek. C64, ZX-spectrum, maar ook voor de Atari 2600 en Colico komen jaarlijks nog spellen uit (ook in cartridge vorm). Blijf me nog steeds verbazen hoeveel ze uit die prehistorische systemen kunnen halen.
RRR2003 @Martinspire14 juni 2023 15:04
Valt best mee. Gameboy games zijn vandaag de dag heel makkelijk te maken met een game engine die ik geloof GBstudio heet, hoef je niet eens voor te kunnen programmeren. heb zelf ongeveer een jaar terug een gameboy game gemaakt.
Zoop 14 juni 2023 12:10
Oh wat vet. Kan het wel waarderen als ze hedentendaags nog titels maken voor zulke oude platforms.

Zo ook http://morphcat.de/micromages/ (behind the scenes spul over optimalisatie enzo is ook reuze interessant).

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 16:12]

Arunia @Zoop14 juni 2023 12:23
Deze heb ik op kickstarter toen gepledged. Als ROM voor de NES en spel op Steam.
Achteraf was de cart ook wel tof geweest, maar niet voor gekozen.

Leuk spel en waarbij ik NES spellen vaak houterig vind, is dit spel echt wel goed opgezet qua besturing.
Tomaat @Arunia14 juni 2023 13:30
Dat het niet zo houterig is als vroeger is natuurlijk niet zo gek. Game-ontwikkeling heeft niet stilgestaan de afgelopen 40 jaar dus nieuwe inzichten worden toegepast in dit soort games. Maar ik ben het wel volkomen met je eens dat dit de speelbaarheid van zulk soort games enorm ten goede komt!
Oon 14 juni 2023 12:10
Geen fysieke cartridge te koop? Dat is wel jammer.

Maar hoe dan ook vet idee :)
Finger @Oon14 juni 2023 12:28
Het idee komt dan ook van de Mac O-)
vinkjb @Oon14 juni 2023 13:20
Zeker vet.
L23
14 juni 2023 12:11
Leuk spelletje, gister op de browser gespeeld. Binnenkort eens op mijn Game Boy Color proberen.
copywizard 14 juni 2023 12:12
Het is erg gaaf om te zien dat er nogsteeds games worden gemaakt voor oudere platformen.

Ik zag laatst ook al een "nieuwe" game voor de GameCube voorbij komen.

En in sommige gevallen zoals de Atari jaguar is er een levendige en legale homebrew scène.
Dit omdat de rechten van de console jaren geleden al vrij gegeven waren.
Linksquest Moderator Spielerij
14 juni 2023 12:33
A vet, houd er wel van dat soms nog van die games voor oudere hardware word gemaakt, binnenkort maar eens deze game proberen.
AOC 14 juni 2023 12:35
Leuk, doet mij ook een beetje denken aan Zool voor de Amiga waarin Chupa Chups vertegenwoordigd was

[Reactie gewijzigd door AOC op 22 juli 2024 16:12]

mjk303 @AOC14 juni 2023 15:38
Of Global Gladiators voor de Amiga waarin McDonalds vertegenwoordigd was ;)
https://www.youtube.com/watch?v=MI6eL_jDsY4
WRT54G 14 juni 2023 12:49
Deze gaan we zeker eens proberen op mijn Analogue Pocket!
:9

[Reactie gewijzigd door WRT54G op 22 juli 2024 16:12]

TNG128MB 14 juni 2023 12:50
Leuk spelletje opt werk. Tijdens de pauze uiteraard…

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