Test de Samsung C49RG90 - Is dit de ultieme gamemonitor?

Net als bij smartphones en televisies raakt ‘een maatje meer’ bij monitoren ingeburgerd. De populariteit van ultrawide displays neemt in rap tempo toe en Samsung belooft met zijn C49RG90 de ultieme game-ervaring. Wij zoeken deelnemers uit Nederland en België die dat in de praktijk willen testen en de C49RG90 willen reviewen.

Het gebruik van twee monitoren om te werken, ontwerpen of gamen is redelijk gangbaar. Je ziet zelfs gamers die drie monitoren op hun bureau hebben prijken. Tegelijk bieden fabrikanten steeds meer all-in-one oplossingen: ultrawide displays die gebruikers volledig onderdompelen om hen zo optimaal van games te laten genieten.

De Samsung C49RG90 is zo’n display en ontegenzeggelijk een bijzondere verschijning. Of iedereen over een bureau of tafel beschikt waarop deze omvangrijke monitor goed uit de verf komt, valt te bezien, maar feit is dat deze 48,8"-monitor met een resolutie van 5120x1440 pixels en een pixeldichtheid van 109ppi op papier tot behoorlijke prestaties in staat is. Samsung claimt bovendien een maximale helderheid van 600cd/m², een contrast van 3000:1 en een reactietijd van 4 ms. De hdr-piekhelderheid van 1000cd/m² bezorgde deze monitor zelfs al een DisplayHDR1000-keurmerk.

Met de specificaties zit het dus wel snor, benieuwd hoe de leden uit de Tweakers community het gebruik van deze monitor ervaren. Ben jij een kritische pc-gebruiker die veel tijd doorbrengt achter een of meer monitoren? Speel je regelmatig rpg- en/of e-sportsgames? Meld je dan aan voor dit testpanel. Uiteraard worden de testers beloond voor hun geleverde diensten. Onder alle deelnemers wordt een Samsung Space-monitor verloot! De overige deelnemers ontvangen een bol.com-cadeaubon ter waarde van 50 euro.

