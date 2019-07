Best Buy Guides op de frontpage en meer - Development-iteratie #161

Onze developers hebben iteratie #161 opgeleverd. In deze iteratie zijn tal van kleine zaken verbeterd.

Best Buy Guides in de rechterkolom

Het blokje 'Beste koop 2019' is hernoemd naar 'Best Buy Guides'. Dit linkt naar een overzicht van alle Best Buy Guides. Het kwam weleens voor dat producten zonder prijs werden uitgelicht in het Best Buy Guide-blokje op de frontpage. Dit had geen waarde voor jullie, omdat je een product bekeek dat je niet kon aanschaffen. De developers hebben ervoor gezorgd dat deze prijsloze producten niet meer worden getoond. Als een product weer beschikbaar is bij een webshop, komt het automatisch weer tevoorschijn.

Laatste topicpagina op mobiel

In het Forum is het mogelijk om met één druk op de knop 'Laatste' naar de laatste pagina te navigeren, dit is vooral handig voor grote forumtopics. Jaren geleden, bij het responsive maken van het Forum, is ervoor gekozen om deze knop te verbergen. Nadat een oplettende gebruiker ons hierop had gewezen, hebben we besloten deze knop ook zichtbaar te maken op het mobiele scherm, zodat je hierop snel naar de laatste berichten kunt navigeren.

Update custom-css

In deze iteratie hebben we ook weer werk verzet voor de custom-css-feature. We hebben een beheerinterface gebouwd voor het maken, aanpassen en verwijderen van css-snippets. Voor het daadwerkelijk inkloppen van css-code hebben we CodeMirror als editor ingezet. Dit verzorgt features zoals regelnummering en syntax-highlighting, zodat het schrijven van css wordt vergemakkelijkt. Wordt vervolgd…

Andere aanpassingen