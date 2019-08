Tweakers-community neemt Mitsubishi Outlander PHEV onder de loep

Onze oproep van enige weken geleden om aanwezig te zijn bij een evenement rond de nieuwste generatie Mitsubishi Outlander PHEV was succesvol. Voor een doordeweekse avond was het op 4 juli behoorlijk druk bij Mitsubishi-dealer Peter Ursem in Purmerend, waar zo’n dertig tweakers zich uitgebreid lieten informeren over de techniek van de plug-in hybride en kans maakten om deze hightech auto een week te mogen proberen.

Praktijkonderwijs bij de dealer

Tijdens het geanimeerde evenement gaven experts aan de hand van diashows, demonstratiemodellen en natuurlijk de auto zelf inzicht in de hybride techniek van de Outlander PHEV, die vorig jaar een belangrijke upgrade heeft ondergaan. Daarover in een later artikel meer, maar we vertellen nu alvast dat het vermogen van de generator, de accu en de achterste elektromotor is verhoogd, waardoor langer elektrisch rijden mogelijk is, zelfs tot een volledig elektrische top van 135km/u. Het systeemvermogen bedraagt nu 165kW (225pk), mede dankzij een nieuwe, speciaal voor de plug-in hybride vervaardigde benzinemotor van 2,4 liter.

Bij de dealer kregen de aanwezige tweakers een gevarieerd programma voorgeschoteld met glasheldere uitleg over de verschillende facetten van de hybridetechniek, zoals de aandrijflijn, de accu’s, de energieregeneratie en het verbruik. Fried Lommerse van Mitsubishi Motors Nederland verzorgde een PowerPoint-presentatie, terwijl aan de hand van opengewerkte modellen en diverse voertuigen in de werkplaats ‘praktijkonderwijs’ werd gegeven. Dat er een goede sfeer heerste, is te zien in de video onderaan dit artikel. Voor de deelnemers was er nog een aardige afsluiting: een automotive quiz, waarbij hun kennis van onder meer hybridetechniek op de proef werd gesteld. De vier winnaars mochten ieder een week lang met de Mitsubishi Outlander PHEV rondrijden. Wij vroegen twee van hen naar hun bevindingen.

Rijden met fluwelen voet

Gerard Bruijnzeels, tweakers-username Hunter3315nl, was met zijn 76 jaar volgens eigen zeggen 'de oudste van het hele spul' op het dealerevenement. Hij is al twintig jaar gepensioneerd, maar was tijdens zijn werkende leven rayonmanager van een staalmultinational uit België en doet op dit moment 'zo min mogelijk'. Dat kun je met een korrel zout nemen, want tijdens de periode dat hij de Outlander te leen had, heeft hij het cijfermateriaal nauwkeurig bijgehouden. Bruijnzeels: “De Outlander is me prima bevallen. Hij rijdt prettig, ligt goed op de weg en heeft ook nog eens 1.500 kilo trekgewicht. Niet dat ik er nu meteen een caravan of boot achter hang, maar het zegt wel wat. Het is een dijk van een auto die heel goedkoop rijdt voor een 2,4-liter. Ik heb er in totaal 800 kilometer mee gereden in de week dat ik ‘m had en in die tijd heb ik 22 liter benzine verbruikt.” “Ik kwam uit op een verbruik van 126Wh per kilometer; met 1kWh haal je dus bijna acht kilometer. Dat is echt een behoorlijk bereik”

“Ik heb geprobeerd er zo efficiënt mogelijk mee te rijden, met fluwelen voet. In de stad dus voornamelijk elektrisch, en toen kwam ik uit op een verbruik van 126Wh per kilometer, met 1kWh haal je dus bijna acht kilometer. Met relatief weinig energie heb je dus een behoorlijk bereik. Op de snelweg heb ik in totaal 250 kilometer gereden, met een maximale snelheid van 105 kilometer per uur. Op dat moment verbruikte ik 5,4 liter op 100 kilometer, wat neerkomt op een verbruik van 1 op 18,5.” “Zelf rijd ik al een aantal jaren plug-in hybride; ik ben het dus wel gewend. Per jaar zo’n 25.000 kilometer, dus ik rijd behoorlijk wat afstanden. De kilometerprijs van mijn eigen plug-in ligt op 5 cent, die van de Outlander op 7 cent, dus een beetje hoger. In aanmerking genomen dat het een veel grotere en ook zwaardere auto is, is dat cijfer heel goed. Het is nog steeds goedkoper dan een benzineauto. Nee, ik kan er niets negatiefs over zeggen.”

De kick van zuinig rijden

Een van de andere quizwinnaars was toevallig ook een Gerard, nu met de achternaam Van de Groep. Deze Gerard (tweakers-username MrBreaker), een 41-jarige technicus, bezat ooit zelf een Outlander PHEV en had dus eveneens ervaring met hybride rijden, maar nog niet met dit nieuwste model. “Prima auto, ligt als een blok op de weg en is heel comfortabel. Hij heeft ook een scala aan technische mogelijkheden. Mijn uitgangspunt was elektrisch te rijden waar het kon en anders voornamelijk in Eco-modus. In totaal heb ik er tijdens de testperiode zo’n 1.850 kilometer mee gereden, ook in Duitsland en België. Hij voldeed uitstekend en was behoorlijk zuinig. Ik heb hem drie keer helemaal volgetankt, maar dat had ook te maken met het feit dat laadpalen in het buitenland lastig te vinden waren, ook in de steden.” “Het liefst rijd ik zo economisch mogelijk. Ik vind het een kick om de verbruiksmeters te zien teruglopen. De Outlander PHEV past uitstekend in dat idee”

“Liever had ik vrijwel alleen elektrisch gereden. De voornaamste reden dat ik zelf voor hybride heb gekozen is dat ik zo economisch mogelijk wil rijden. Ik vind het een kick om bijvoorbeeld op vakantie de verbruiksmeters te zien teruglopen van 5,6 naar 5,4, om maar wat te noemen. Een snelle acceleratie of een hoge topsnelheid vind ik minder belangrijk. Neem nu die nieuwe zonnecelauto, de Lightyear One. Die filosofie erachter spreekt me wel aan, namelijk dat je uitgaat van zo zuinig mogelijk rijden in plaats van het leveren van veel power. Dat hij van nul tot honderd gaat in vier seconden is voor mij geen interessant gegeven, ik wil liever een auto die zo min mogelijk verbruikt. De Mitsubishi Outlander past uitstekend in dat idee.”

Zijn er verbeterpunten? Ja, die zijn er uiteraard ook. Beide heren merkten op dat je in vol-elektrische modus de cruisecontrol niet kunt gebruiken. MrBreaker zou verder graag zien dat de Eco-modus niet telkens opnieuw geactiveerd hoeft te worden als je de auto start, maar als een soort voorkeursinstelling gehandhaafd blijft. Vanuit zijn visie op economisch rijden wijst hij er ook op dat hij niet op de meters heeft kunnen zien wat precies het benzineverbruik op hogere snelheden is. “Als je daarvoor wordt gewaarschuwd, ga je er bewuster mee om”, verklaart hij.



De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is dus volgens de tweakers die hem hebben kunnen ervaren, een uiterst zuinige, veelzijdige en comfortabele plug-in hybride die een fantastische rijervaring biedt, alles dankzij een veelheid aan hightech aan boord.