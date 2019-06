Kom naar het Mitsubishi-evenement en ontdek de Outlander PHEV

Over hybride rijden wordt veel geschreven en gesproken, maar dat de Tweakers-community geïnteresseerd is in de techniek rondom auto’s en duurzaam rijden, staat vast; autonoom, elektrisch en hybride rijden zijn veelbesproken onderwerpen op Tweakers. Mitsubishi nodigt communityleden uit voor een bijzonder kijkje in de keuken.

Toegegeven, een eerste vlugge blik op de Outlander PHEV en je bent wellicht geneigd te denken dat het om een benzine slurpende bolide met een pittige prijs gaat. Mitsubishi nodigt een aantal tweakers uit om hier zelf een oordeel over te vellen én om hen kennis te laten maken met de techniek van de Outlander PHEV. Bij een vooruitstrevende Mitsubishi-dealer geven Mitsubishi-experts diverse presentaties en duiken de bezoekers bijna letterlijk onder de motorkap van de Outlander PHEV om te kijken hoe hybride rijden nou echt werkt.

De Mitsubishi Outlander PHEV heeft sinds vorig jaar een flinke facelift gekregen. Vooral onderhuids zijn veel veranderingen doorgevoerd. Zo is de 2,0-literbenzinemotor vervangen door een Atkinson 2,4-litermotor die specifiek voor toepassing in een plug-in hybride is ontworpen. Het vermogen van de generator en accu is met tien procent verhoogd en de capaciteit van de aandrijfaccu is met vijftien procent toegenomen. Het vermogen van de achterste elektromotor is daarnaast met 10kW verhoogd. De gebruiker kan nu langer volledig elektrisch rijden. De elektrische topsnelheid is verhoogd tot 135km per uur en het systeemvermogen bedraagt 176kW (240 pk). De Outlander PHEV is bovendien voorzien van allerhande moderne snufjes, zoals Smartphone Link Display Audio, Brake Auto Hold, bi-LED-koplampen en Multi Around Monitor-camera’s.

Geïnteresseerd in een uitgebreide proefrit? Dat kan! Dit bijzondere evenement wordt namelijk afgesloten met een automotive quiz. De vier tweakers die de quiz het best beantwoorden, krijgen de kans om een week lang in een Mitsubishi te rijden. Deze Outlander PHEV zal rouleren onder de winnaars. Vrrrrrroem!

Programma

18.30 uur Inloop & lopend buffet 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie over techniek hybride rijden en recyclebare accu’s 20.20 uur Rondleiding duurzame locatie en ‘kijkje onder de motorkap’ 21.30 uur Afsluitende borrel en automotive quiz 22.00 uur Einde

Praktische informatie

Datum: donderdag 4 juli 2019.

Locatie: Mitsubishi Purmerend. De tweakers die met het openbaar vervoer komen, worden om 18.00 uur opgehaald met Mitsubishi Outlander PHEV's vanaf station Purmerend.

