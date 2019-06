Tweakers aan het werk - 'Over een oneerlijke promotie kan ik mij opwinden'

Toen zijn Zweedse vrouw een goede baan aangeboden kreeg in Zwitserland, emigreerde Edwin Jager mee. Nadat zijn vrouw zwanger raakte, is zijn ‘midlife break-time’ uitgelopen op huisvader zijn. Binnenkort gaat hij weer op banenjacht. ‘Als ervaren technicus kun je kiezen waar je werkt en is er geen reden om ergens te blijven als je het er niet naar je zin hebt.’

Wat deed je precies in Nederland?

‘Bij mijn vorige werkgever ben ik begonnen als elektro- en instrumentatiemonteur binnen een onderhoudsploeg in een fabriek. Vervolgens ben ik opgeleid tot technische automatisatie-monteur om de TA-groep uit te breiden. Die groep was te klein om 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar ondersteuning te bieden en storingsdiensten te draaien. Ik kon al programmeren en had al ruimschoots ervaring met servers en dergelijke.

‘Dan zat ik het ene moment achter de computer in Siemens Step 7, de software waar de hele fabriek op draaide, en was ik op een ander moment een verbrande motor op het dak aan het vervangen. Om daarna een server, kapot meetinstrument of weigerende plc-kaart, de hardware die alle meetgegevens binnenhaalt en de fabriek aanstuurt, weer aan de praat te krijgen.’

Profiel Naam: Edwin Jager

Leeftijd: 46

Woonplaats: Zürich, Zwitserland

Opleiding: Niveau 4 Elektro en een vracht losse cursussen, van PLC tot heftruck.

Werkervaring: 31 jaar ervaring, oplopend van kabeltrekker in de utiliteit tot E&I/TA-technicus.

Werkgever/branche: IJssel Techniek

Functie: E&I/TA-monteur

Werklocatie: Divers

Uren per week: 40

Reistijd: Divers (van 20 min per dag tot 4 uur per dag)

Zijn er collega’s die je bewondert?

‘Bewonderen is een groot woord, maar collega’s die hun eigen kunnen goed inschatten en vooral niet overschatten kan ik waarderen. En die daarbij ook onderkennen hoe belangrijk iets is, zodat zij goed kunnen beslissen of ze de tijd kunnen nemen om iets te nieuws te leren, of gelijk een ander erbij moeten halen om een probleem te op lossen. Dat vind ik toch wel een zeer bewonderenswaardige eigenschap. Daarnaast hebben mensen die uit hun eigen comfortzone weten te stappen om zich nieuwe dingen meester te maken mijn bewondering.’

Heb je ook collega’s die niet veel toevoegen?

‘Ja, wie niet? Maar in de techniek zijn echte vaklui schaars, dus is er ook plaats voor “mindere goden”. Zolang ze zich niet onttrekken aan het werk op momenten dat ook zij een stapje harder moeten lopen, en zij zichzelf niet enorm overschatten, boeit mij dat niet zoveel. Verder kent elke werkvloer wel een reeks bezigheden die simpeler en vaak saaier zijn om te doen, daar lenen deze collega’s zich prima voor. Ik verveel mij niet en zij worden niet al te moe. Een win-win-situatie.’

Waaraan kun je zien of een collega beter of slechter werk levert dan jijzelf?

‘Aan de hoeveelheid tijd die nodig was om tot een resultaat te komen, in combinatie met het resultaat zelf. Iemand kan ergens prima wat langer over doen, maar als het resultaat dan veel standvastiger is dan is dat prima te rechtvaardigen, en maakt hem dat een betere werker in mijn ogen.’

Op welke manier ervaar je competitie met collega’s?

‘Dat heb ik nooit echt ervaren, om eerlijk te zijn. Het boeit mij niet zoveel hoeveel een ander krijgt en wat hij of zij er voor moet doen. Alleen een promotie die op ellebogenwerk in plaats van skills wordt toegekend, kan mij opwinden.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan? Hoe precies?

‘Ik deed vooral storingen: hoe beter en sneller ik die oplos, hoe tevredener de klant is en des te meer vertrouwen hij in ons bedrijf heeft. Dit vertaalt zich naar meer opdrachten voor het bedrijf. Ook is een betere arbeidskracht gemakkelijker plaatsbaar en zal hij of zij dus veel meer rendabele uren maken. En dit vertaalt zich ook in het loon.’

Is salaris in jouw baan gekoppeld aan opleidingsniveau?

‘Bij elektro/it-werk in de industrie hangen bevoegdheden bijna altijd direct af van opleidingsniveau. Hoewel er verschillen in salaris kunnen zijn bij mensen met dezelfde bevoegdheden en sommige cursussen niets toevoegen aan je salaris, vertalen deze bevoegdheden zich in hun algemeenheid wel direct uit in je salaris.’

Hoe vraag je om opslag?

‘Door aan te geven dat mensen die ongeveer hetzelfde werk doen hoger zitten qua beloning. Of dat je door een bredere inzet en snelle manier van werken meer omzet kunt genereren voor een bedrijf. Als de koek groter wordt, dan lust ik ook wel een groter hapje.’

De favorieten van Edwin Favoriete apps: Discord

Favoriete websites: Tweakers.net, Garfield.com, Facebook

Favoriete gear: HomeControl en LED-sturing

Favoriete film: Hellraiser

Favoriete muziek: Grindcore (Repulsion als favoriete band)

Hoe weet je wat mensen met vergelijkbare skills en ervaring verdienen?

‘Door direct te overleggen met die personen bij je eigen bedrijf en bij andere bedrijven. Of door bij vacatures kijken naar de geboden voorwaarden, wetende dat dit meestal startlonen zijn.’

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

‘Persoonlijke ontwikkeling als in studiemogelijkheden, nieuwe mensen, methodes en uitdagingen leren kennen. Het loon hoeft niet het allerhoogste te zijn, maar het moet wel goed passen bij de functie.’

Wat vind je van de salarisinschatting die Elect van jou heeft gemaakt?

‘Als er ook banen in Zwitserland worden aangeboden, dan ga ik me aanmelden.’

Uit onderzoek van Tweakers Elect blijkt dat 1 op de 4 it-ers overweegt te vertrekken bij de huidige werkgever vanwege het salaris, de bedrijfscultuur of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In hoeverre geldt dat voor jou?

‘In het verleden ben ik om verschillende redenen vertrokken. Dat kon dan gaan om een ongezellige werksfeer, machocultuur, of aanzienlijke verbetering in arbeidsvoorwaarden of loon elders. Als ervaren technicus kun je kiezen waar je werkt en is er geen reden om ergens te blijven als je het er niet naar je zin hebt.’

Tweakers Elect, ook voor jou?

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar wil je niet lastiggevallen worden door recruiters? Ben je de ongeïnspireerde massamails via LinkedIn, het benaderen met een droombaan die niet bestaat en alle andere trucs om je cv in handen te krijgen zat? Maak dan een profiel aan op Tweakers Elect.

Tweakers Elect is het platform waar werkgevers bij jou komen solliciteren, op basis van onder andere je skills, je werkervaring, opleiding en gewenste salaris. Jij blijft daarbij anoniem, totdat je besluit om het aanbod van een werkgever te accepteren. Je krijgt geen recruiters meer achter je aan, want we werken alleen met de werkgever zelf. Je wordt gematcht door meer dan honderdvijftig werkgevers op de ruim dertienhonderd vacatures. Dus tweaker met ambitie in de ict, waar wacht je nog op? Schrijf je in en laat ons je nieuwe droombaan voor je zoeken.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar een advertorial. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen, daar zullen collega's aanwezig zijn om jouw vragen en/of opmerkingen te bespreken/beantwoorden.