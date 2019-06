Tweakers aan het werk – Hoe ga je om met werkdruk?

Christiaan (30) werkt nu iets langer dan een jaar als junior Java-developer. Hij reageerde uitgebreid op een forumtopic over omgaan met werkdruk. Wij vroegen hem hij hoe daar zelf precies mee omgaat.

Wat doe je precies?

"Ik werk nu een jaar en drie maanden als junior Java-developer. Hiervoor heb ik van alles gedaan, maar nu heb ik m’n plek gevonden. Tijdens mijn toerismeopleiding heb ik een minor gevolgd waar ik kennismaakte met html en css. Hierop ben ik verder gaan bouwen en heb ik uiteindelijk de switch naar de ict gemaakt."

Is er in jouw huidige baan veel aandacht voor werkdruk en de balans tussen werk en privé?

"In development is het echt super, vind ik. We zijn heel vrij om onze tijd zelf in te delen. Ik werk nu in een scrumteam waarin je zelf bepaalt wat je in een maand gaat doen of denkt aan te kunnen. Soms gaat dat goed, soms gaat het niet en heb je te veel hooi op je vork genomen. Mocht dat het geval zijn, dan kun je dat gewoon op tijd aangeven en wordt er samen naar een oplossing gezocht. Het is fijn dat mijn manager ook technisch onderlegd is, hij weet hoe het allemaal precies in elkaar steekt en heeft er dus ook begrip voor."

Was dat bij eerdere werkgevers niet het geval?

"Hiervoor werkte ik als planner bij een taxibedrijf. Daar heerste een soort schuldcultuur. Als er iets fout ging, dan liet de baas dat flink merken bij degene die de fout had veroorzaakt. Dat werkte in de hele bedrijfscultuur door, waardoor ook collega’s onderling elkaar de schuld van problemen gaven. Er ontstond een soort angstcultuur waarin je geen fouten durfde te maken. Dat is ook een van de redenen waarom ik toen ben weggegaan."

Je noemde op het Forum dat je veel hebt geleerd uit boeken en cursussen over soft skills. Welke lessen zijn dit?

"Uit de cursus soft skills heb ik vooral geleerd hoe je met verschillende soorten mensen omgaat. Is je manager energiek, heb je terughoudende collega’s en hoe ga je daar dan mee om?

Een van de schrijvers van wie ik veel heb geleerd, is Stephen Covey. De belangrijkste les die ik uit zijn boeken heb gehaald, is dat je proactief moet zijn. Heb je hulp of iets langer de tijd nodig? Geef dan bij je manager gewoon aan dat het momenteel iets moeilijker gaat. Uiteindelijk draait het om communicatie. Het is belangrijk dat je niet bang bent om het verkeerde te zeggen en je mensen durft aan te spreken.

Het belangrijkste is misschien wel: verifieer wat de ander precies bedoelt in zijn of haar communicatie. Een nee kan voor jou heel stellig zijn, maar bij een ander kan dat iets minder rigide overkomen. Van extra uitleg of nuancering wordt niemand slechter. Als achteraf blijkt dat je baas of collega iets heel anders van je verwachtte, leidt dat tot druk. Door dat voor te zijn, voorkom je de stress die daarbij komt kijken."

Wat vind je belangrijk in je werk?

"Voor mij zijn salaris, werksfeer en zelfontwikkeling de drie kernaspecten van werken. Die laatste twee zijn voor mij echt het belangrijkste. Ik wil geen saai werk doen waarin ik me niet kan ontwikkelen, als ik daarmee wel heel veel kan verdienen. Als de werksfeer goed is, helpt dat ook in de omgang met werkdruk. Flexibel je tijd kunnen indelen vind ik ook belangrijk, maar dat betekent niet dat je alleen maar thuis gaat werken.

Ik merk dat het in de developmentwereld veel om teamwork draait. Je moet als developer ook overleggen met de webanalist en de UX-designer. Alleen samen kom je tot een goed product. Thuiswerken werkt alleen goed als je in je eentje iets moet afmaken. Ik hoor veel ict’ers zeggen dat je thuis minder gestoord wordt. Daar kun je echt meters maken, maar het is nu zo dat maar dertig of veertig procent van mijn werktijd bestaat uit écht developen. De rest is overleg en sparren over development."

Vind je dat fijn of zou je het liever anders zien?

"Het hoort erbij. Liever zou ik meer programmeren, maar die overleggen horen nu eenmaal bij deze manier van werken."

Wat doe je als de werkdruk toch opeens heel hoog wordt?

"Bij dit bedrijf zijn de lijnen heel kort, dus je kunt echt alles snel vertellen. Daarnaast hebben we aan het einde van een scrumperiode een retrospective, waarin we bespreken wat we kunnen verbeteren voor de volgende sprint.

Werkdruk voel je pas als je zelf niet lekker in je vel zit of je niet goed voelt. Dat heb ik ook uit Covey gehaald: de balans moet goed zijn. Het gaat erom dat je je leven op zo’n manier indeelt dat je je goed voelt. Dat kan met de juiste balans tussen slaap, sport, ontspanning, werk en sociaal contact.

Zo ben ik zelf bijvoorbeeld gestopt met voetballen. Dat waren altijd vaste momenten, dus als je na een heel drukke dag ook nog sociaal een afspraak had en daarna moest voetballen, werd dat wel veel. Nu kan ik gewoon zelf mijn tijd indelen en bepalen wanneer ik een rondje ga hardlopen.

Soms heb je het er ook wel voor over, om dan toch te kiezen voor meer sociaal contact ten opzichte van slaap. Ik heb nu het geluk dat ik m’n tijd flexibel kan indelen. Je werkt acht uur en dat kan tussen 07.00 en 19.00 uur, dus als het de avond ervoor laat is geworden, kan ik er ook voor kiezen om een uur langer te slapen."

Wat is de belangrijkste factor bij een overstap naar een andere baan?

"Ik noemde eerder werksfeer en zelfontwikkeling, maar daar wil ik inhoudelijk leuk werk nog aan toevoegen. Ik doe nu projecten voor woningcorporaties en daar ligt niet echt mijn interesse. Het product speelt dus ook een grote rol. Een innoverende voetbalwebapplicatie bouwen lijkt me bijvoorbeeld heel gaaf, maar op dit moment ben ik niet bezig met een overstap. Om de drie jaar maak ik de balans op, en bekijk ik mijn opties en wensen. Ik zie in forumtopics op Tweakers over salarisontwikkeling dat mensen de grootste salarissprong maken als ze van werkgever veranderen. Je bent een bijna een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet."

Wat vind je van de salarisschatting die Tweakers Elect van jou heeft gemaakt?

"Die geeft aan dat ik tussen de 30.000 en 40.000 euro waard ben. Dat klopt op dit moment wel en door de forumtopics wist ik ook ongeveer wat ik zou kunnen verdienen op dit moment. Wel hoop ik in de komende anderhalf jaar de sprong te maken van junior naar medior."

