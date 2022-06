HUAWEI P40 Pro: camerakrachtpatser met 5g-ondersteuning

De P-serie van Huawei staat al sinds de P20 bekend om haar uitmuntende camera’s. Met de vernieuwde Leica Quad Camera van de P40 Pro legt het bedrijf de lat opnieuw hoger. Nieuwe toepassingen als Huawei’s Petal Search zorgen er bovendien voor dat de smartphone altijd is uitgerust met de nieuwste en meest relevante apps.

Het eerste dat in het oog springt bij het oppakken van de HUAWEI P40 Pro is het design. De kwaliteit van het scherm en de behuizing is precies wat je mag verwachten van Huawei’s nieuwe paradepaardje. De ‘Quad-curve Overflow Display’ valt in positieve zin op, met een curve aan de boven- en onderkant van het scherm.

De kracht van de P40 Pro blijkt pas wanneer je verschillende apps test en de bekende Kirin 990 5G-chipset (die we ook in de Mate 30 Pro 5G vinden) zijn spierballen toont. De processor gaat gepaard met 8GB ram, en hoewel het opvalt dat er geen versie met 12GB ram beschikbaar komt, merk je daar in de praktijk weinig van. Dit komt mede door het aantrekkelijke 6,58-inch-scherm, dat met een resolutie van 1200 x 2640 en een pixeldichtheid van 458ppi optimaal gebruikmaakt van de refresh rate van 90Hz, waardoor het gebruik van apps en games en het bekijken van films vloeiende ervaringen oplevert.

Camera’s en ai

Genoeg over de voorkant van deze smartphone. Wat zich aan de achterkant bevindt is namelijk waarschijnlijk dé reden waarom gebruikers de P40 Pro in huis willen halen. De geüpdatete Leica Quad Camera, bestaande uit een 50-megapixel (f/1.9) Ultra Vision primaire camera, 40MP (f/1.8) ultra-wide-angle camera, 12-megapixel (f/3.4) SuperSensing telefoto-lens en 3d depth-sensing camera voor portretfoto’s, behoort tot een van de beste telefooncamera’s van dit moment. Een periscoopmechanisme zorgt daarbij voor 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 50x digitale zoom. Een ‘Time of Flight’-sensor (ToF) maakt het mogelijk om in portretmodus een bokeh-effect te krijgen.

De camera is bovendien veelzijdig en gebruiksvriendelijk, met dank aan de nieuwe XD Fusion Engine die ai gebruikt om foto’s te optimaliseren. Het is bij de P40 Pro slechts een kwestie van je telefooncamera ergens naartoe richten en op de knop drukken, waarna de ai het overgrote deel van het zware werk verricht. Natuurlijk zijn er genoeg opties en instellingen om zelf mee te spelen, maar het is zonde om geen gebruik te maken van de ai. Ook wanneer vrienden of vreemden je unieke kiekje door middel van photobombing (on)bewust verpesten, komt dit van pas. De ai verwijdert mensen in de achtergrond en kan reflecties in ramen en glazen wegpoetsen.

De P40 Pro staat bovendien zijn mannetje als er foto’s worden gemaakt in donkere omgevingen. Door de vernieuwde ryyb-sensor (rood, geel, geel en blauw in plaats van de veelgebruikte rood-, groen-, groen- en blauw-sensoren) is de telefoon erg goed in het opvangen van weinig licht. De ingebouwde Sedecimpixel Fusion Technology in de camera maakt 16-in-1 pixel-binning mogelijk en produceert 4,48µm grote superpixels die de lichtgevoeligheid verhogen tot maar liefst iso 51200.

Ook qua video levert de P40 Pro puik werk. Een ultra-wide sensor maakt dezelfde native aspect ratio mogelijk als veelgebruikte dslr-camera’s. Hij kan in 4k filmen en heeft opties voor slow-mo (7,680fps) en low-light video. Filmen via de telefoto-camera maakt het bovendien mogelijk om goed en soepel in te zoomen. Door de Audio Zoom-technologie is het zelfs mogelijk om op een geluidsbron in te zoomen en de audio ervan te versterken. Mocht je denken dat Huawei alleen tijd en moeite in de camera’s aan de achterkant heeft gestoken, dan heb je het mis. Ook de 32-megapixelcamera aan de voorkant, die gepaard gaat met een ir-depth-sensor, is erg fijn om te gebruiken en benut de ai optimaal.

Apps installeren en up-to-date houden met Petal Search

Bij het aanschaffen en voor het eerst opstarten van een nieuwe telefoon kan het voor sommige gebruikers lastig zijn om een keuze uit de vele beschikbare apps te maken. Huawei heeft daar iets op verzonnen, namelijk Petal Search. Met deze app, die je ook als widget kunt instellen, vind je snel je favoriete apps. Petal Search geeft je toegang tot meer dan een miljoen apps uit diverse betrouwbare bronnen en zelfs verschillende app-winkels. Het werkt overzichtelijk, mede door een tabblad waarin je ziet wat de populairste apps in jouw omgeving zijn.

Omdat Huawei-telefoons geen toegang meer hebben tot vele Google-diensten zoals de Google Play Store, werkt het bedrijf hard aan het opnemen van apps in een eigen appwinkel genaamd HUAWEI AppGallery. Hier wordt bijna dagelijks een aantal apps aan toegevoegd. Staat jouw app er niet bij, dan kun je Petal Search gebruiken om toch de gewenste app te downloaden en te installeren op je nieuwe P40 Pro. Petal Search werkt precies zoals alle andere app-winkels (zoals de Google Play Store). Daarnaast kan Petal Search apps uit andere winkels zoals APK Pure halen, en haalt waar mogelijk apps direct bij de maker weg, bijvoorbeeld bij Facebook. In de Petal Search-zoekbalk kun je op een trefwoord of specifieke app zoeken. Het snelle zoeksysteem, mede mogelijk gemaakt door Bing en Yandex, doet de rest. Je hoeft dan alleen nog op ‘install’ te klikken.



Tot slot zorgt Petal Search voor het up-to-date blijven van alle apps op de Huawei-smartphone. Is er een update beschikbaar van een van je apps, dan vind je binnen de Petal Search-app een notificatie terug die aangeeft voor welke apps een update beschikbaar is. Deze kun je dan direct downloaden. De update-notificatie geldt voor alle apps op je toestel, ook voor de apps die je niet via Petal Search hebt gedownload (door bijvoorbeeld gebruik te maken van de app Phone Clone waarmee je al je data zoals contacten, foto’s, video’s en je apps kopieert en overzet van je oude Android-smartphone naar je nieuwe Huawei-smartphone). Met apps als Phone Clone, Petal Search en zijn eigen AppGallery biedt Huawei een verscheidenheid aan opties waarmee je eenvoudig je favoriete apps op een nieuw toestel zet.

5g, sharing, accuduur

De P40-serie biedt de meest uitgebreide 5g-bandondersteuning tot nu toe, zodat consumenten straks in theorie vlot apps en games kunnen downloaden en foto’s en video’s uploaden. De 160MHz Wi-Fi 6 Plus-technologie maakt het mogelijk om gegevens over te dragen met maximaal 2400Mbps. In combinatie met het krachtige Emui 10.1-besturingssysteem kun je daardoor binnenshuis naadloos van apparaat naar apparaat schakelen. Door het vernieuwde HUAWEI Share is het eenvoudig om bestanden over te zetten en bijvoorbeeld schermen te delen tussen devices.

Met al die technische hoogstandjes zou je er haast vanuit gaan dat de batterij het zwaar te verduren heeft. Ook op dat vlak weet de HUAWEI P40 Pro echter overeind te blijven tussen de concurrentie. Bij weinig tot medium gebruik houdt de 4200mAh-batterij het twee hele dagen vol, en zelfs bij intensief gebruik is de smartphone aan het einde van de dag nog niet leeg. Door 40W fast-charging is de accu erg snel weer opgeladen, en door zijn omgekeerde wireless charging kun je zelfs andermans telefoons of randapparatuur zoals koptelefoons opladen.

Kortom: met de HUAWEI P40 Pro levert Huawei een zeer complete en krachtige smartphone af, die vooral ‘fotografen’ zal verleiden.

