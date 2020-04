Discord voegt videogesprekken toe aan servers

Discord voegt de mogelijkheid om te videobellen via servers toe aan zijn chatapplicatie. Dat kon tot op heden alleen nog via direct message, maar nu dus ook in chatrooms op servers. Het maximumaantal deelnemers in een videochat gaat ook tijdelijk van 10 naar 25.

De verhoging van het maximum heeft te maken met 'de huidige gebeurtenissen', waarmee Discord zonder twijfel verwijst naar de huidige coronapandemie. Tot op heden kon men in de chatroom van een server alleen gamebeelden live streamen. De videochats bieden nu meerdere opties: het gebruik van een webcam, screensharing, beide, of geen van beide maar alleen kijken naar andermans feeds. De functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar op de desktopclient van Discord, die er is voor Windows, Linux en iOS. Server Video op iOS en Android volgt nog.

Discord is een chatapp voor, oorspronkelijk, hoofdzakelijk gamers. De app heeft dm's, servers, tekst-chat, video-chat, vriendenlijsten en een overlay voor in 3d-toepassingen. Gebruikers kunnen in de app zien wat anderen spelen en in bepaalde gevallen kunnen ze joinen. Discord zet zichzelf niet in de markt als applicatie exclusief voor gamers, aangezien veel van de functies ook nuttig zijn voor mensen die geen spelletjes spelen.

De nieuwe functie wordt gefaseerd toegevoegd aan Discord-servers, dus het is mogelijk dat de een langer moet wachten op de introductie van videocalls dan de ander.