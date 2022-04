Discord verwijderde meer dan tweeduizend servers wegens extremisme en geweld

Chatplatform Discord verwijderde in de tweede helft van vorig jaar 2212 servers vanwege de aanwezigheid van extremistische of gewelddadige inhoud. 1504 servers met gewelddadig extremistische inhoud werden proactief verwijderd.

In de eerste helft van het jaar verwijderde Discord proactief 778 servers vanwege gewelddadig extremistische inhoud. In een half jaar tijd is het aantal proactief verwijderde servers van deze categorie dus bijna verdubbeld. Discord zegt dat het meer heeft geïnvesteerd in het proactief zoeken naar servers die tegen het beleid van het platform ingaan. Discord meldt niet hoeveel gewelddadig extremistische servers het op basis van gebruikersmeldingen verwijderde in de tweede helft van vorig jaar. In de eerste helft van 2020 verwijderde het platform 447 dergelijke servers reactief.

In totaal verwijderde Discord 27.410 servers van het platform in de tweede helft van 2020. Het gros van de verwijderde servers deelde cybercrimeberichten. Discord verwijderde 5875-cybercrimeservers, bijna 140 procent meer dan in de eerste helft van het jaar. Alleen het aantal servers dat vanwege hacks en cheats werd verwijderd daalde, naar 3207 verwijderde servers in de tweede helft van 2020.

Discord verwijderde daarnaast in de laatste zes maanden van het jaar 3,5 miljoen accounts van het chatplatform. In de eerste zes maanden verwijderde de dienst een stuk meer gebruikers, maar dat is voornamelijk vanwege het aantal spamaccounts dat het platform verwijderde. In de eerste zes maanden verwijderde Discord 4,1 miljoen spamaccounts, de laatste zes maanden werden er 'maar' 3,3 miljoen spamaccounts verwijderd. De dienst zegt in de tweede helft van het jaar vooral te hebben gelet op het voorkomen dat dergelijke accounts zich konden registreren, wat het verminderde aantal moet verklaren.

Naast spam zijn accounts die uitbuitende berichten delen de grootste categorie van verwijderde accounts. Hierbij gaat het om seksueel uitbuitende inhoud of ander ongepast gedrag. Discord verwijderde bijna honderddertigduizend van de uitbuitende accounts.

Discord zoekt niet alleen proactief naar accounts en servers om te verwijderen, maar leunt ook op meldingen van gebruikers. In de tweede helft van het jaar werden met 355.633 meldingen vijftig procent meer meldingen gedaan dan in het eerste jaar. Deze groei kan wel een verkeerd beeld schetsen; het aantal meldingen steeg namelijk het sterkst in het begin van het jaar. In januari waren er nog zo'n 27.000 meldingen, in juni waren het er bijna 50.000. Discord sloot het jaar af met 65.103 meldingen in december.

Verder maakt Discord bekend 3662 wettelijke verzoeken te hebben gekregen van de Amerikaanse overheid, waarvan er 261 werden afgekeurd. Het platform kreeg daarnaast 325 noodverzoeken, waarbij politiediensten om gebruikersinformatie vragen als ze denken dat iemands leven in gevaar is of hem of haar ernstig letsel toegedaan kan worden. In 122 van die verzoeken gaf Discord de gevraagde informatie.