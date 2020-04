Discord brengt functie voor onderdrukking van achtergrondgeluid uit in bèta

Discord is begonnen met het aanbieden van een functie voor onderdrukking van achtergrondgeluid in gesprekken via zijn dienst. De bèta werkt met de technologie van het bedrijf Krisp.ai en moet geluiden als stofzuigers wegfilteren.

De technologie werkt in alle chats met audio, dus ook in videochats. De functie staat aan voor alle desktopgebruikrs, zegt Discord. Er komt ook ondersteuning aan voor de mobiele app van de chatdienst, maar die laat nog op zich wachten.

De optie zit onder App Settings-Voice and Video-Advanced en heet, in het Engels, Noise Surpression Beta. Onder meer geluiden van een stofzuiger, een deur die dichtgeslagen wordt, een zak chips die iemand openmaakt en andere achtergrondgeluiden moeten dankzij de technologie niet meer te horen zijn.

Discord werkt voor de functie samen met Krisp.ai, die al langer een app maakt voor onderdrukking van achtergrondgeluiden voor Windows, macOS, Chrome OS en mobiele platforms. Discord zegt dat de technologie alleen op het apparaat werkt en dat Krisp.ai geen data krijgt van de apparaten van Discord-gebruikers.