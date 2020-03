Tweede preview Android 11 kan hoek van vouw in scherm doorgeven aan apps

Google voegt aan de tweede preview van Android 11 een functie toe, waarmee ontwikkelaars op ondersteunde vouwbare smartphones kunnen zien onder welke hoek het scherm gevouwen is. Ontwikkelaars kunnen daar de interface op aanpassen.

Volgens Google hebben veel ontwikkelaars gevraagd om het kunnen zien van de hoek waaronder een scherm gebouwen is. Daarvoor moet de telefoon wel een manier hebben om de hoek waaronder een scherm gevouwen is te meten. Het is onbekend of er al telefoons zijn die dat hebben.

Ook zit er een nieuwe functie in de preview om na een reboot vanwege een over-the-air update apps weer te laten werken zonder dat gebruikers de telefoon moeten ontgrendelen. Daardoor kunnen apps alweer aan de slag terwijl de gebruiker ligt te slapen, in plaats van dat apps pas weer kunnen opstarten nadat de gebruiker de telefoon heeft ontgrendeld.

De tweede preview komt als over-the-air update naar toestellen die de eerste versie uit februari hebben. Dat kan alleen op een telefoon uit de Pixel 2-, 3-, 3a- of 4-series. De bèta is nog altijd alleen vanaf een desktop te flashen. In een later stadium komt een bèta die vermoedelijk over-the-air te installeren is. Google bracht de eerste preview van Android 11 vorige maand uit. Er komt volgende maand nog een preview, daarna volgen drie bèta's. Daarna is de release eind van de zomer.