Nederlandse start-up Unpluq brengt iOS-app uit voor gebruik tag op iPhones

De Nederlandse start-up Unpluq brengt dinsdag zijn iOS-app uit voor het gebruik van zijn NFC-tag op iPhones. De Unpluq Tag werkte tot nu toe alleen op Android-telefoons, maar met iOS 16 werd een release voor iPhones mogelijk.

De iOS-app werkt met de Screen Time-api uit iOS 16. Volgens het bedrijf kan de app de schermtijd van apps beperken, waarna gebruikers de app alsnog kunnen ontgrendelen door de NFC-tag tegen de telefoon aan te houden. De iOS-versie stond oorspronkelijk op de rol voor vorige zomer.

Het doel van de tag is dat het gebruik van bepaalde apps, vooral apps die langdurig gebruik stimuleren als TikTok of Instagram, een bewuste keuze wordt in plaats van een gewoonte. Door frictie toe te voegen aan het starten van de app moet de Tag gebruikers helpen schermtijd te verminderen. Het bedrijf claimt dat 77 procent van de klanten schermtijd zegt te verminderen met de tag. De Android-app heeft 40.000 downloads.

Behalve de Tag kunnen gebruikers ook in de app andere blokkades opwerpen, zoals het moeten drukken op knoppen of het schudden van de telefoon. Unpluq kan gratis functioneren, maar er zijn ook betaalde abonnementen. Unpluq begon in 2020 als launcher en presenteerde zijn Tag vorig jaar.