'Das Boot wordt eerste tv-serie die uitkomt in 8k-resolutie en met Dolby Atmos'

Sky gaat het derde seizoen van de Duitse tv-serie Das Boot uitbrengen in 8k. Volgens de producent, Bavaria Fiction, is het de eerste internationale serie in 8k en met Dolby Atmos. Dit derde seizoen komt alleen in 8k beschikbaar voor bezitters van QLED-8k-tv's van Samsung.

Sky meldt dat de eerste twee seizoenen van de Duitse serie al beschikbaar zijn in 4k-resolutie en met Dolby Atmos, maar dat de nieuwe episodes van het nog uit te komen derde seizoen in 8k worden geproduceerd. De opnames moeten nog beginnen. Om de 8k-productie mogelijk te maken, werkt Producent Bavaria Fiction samen met Sky Studios en Samsung.

Het is niet helemaal duidelijk hoe het zien van de serie in 8k-resolutie mogelijk wordt voor Duitse Sky Q-abonnees en bezitters van QLED-8k-televisies van Samsung. Sky en Bavaria Fiction geven geen nadere technische details. Het lijkt erop dat de Sky Q-abonnees met een dergelijke televisie van Samsung de serie alleen kunnen bekijken via hun Sky Q-decoder. Dat apparaat beschikt over een HDMI 2.0-aansluiting, waardoor er onvoldoende bandbreedte is om een 8k-resolutie mogelijk te maken met een framerate van 24 of 30fps. Het ligt dan ook meer voor de hand dat er gebruik zal worden gemaakt van een interne streamingapp op de televisie, zodat een HDMI-aansluiting geen beperkende factor is.

Overigens is het niet bijzonder dat er series of films in 8k-resolutie worden opgenomen. Zo heeft Netflix gebruikgemaakt van RED Helium 8k-camera's voor het tweede seizoen van Lost in Space en David Attenboroughs documentaire Our Planet. Amazon gebruikte ook die camera's voor The Tick. Die producties zijn echter niet in 8k-resolutie uitgebracht, wat bij het derde seizoen van Das Boot dus wel moet gaan gebeuren.

Das Boot is een tv-serie die gezien moet worden als de opvolger van de veelgeprezen oorlogsfilm Das Boot uit 1981. Ook in de serie draait het om een bemanning in een Duitse onderzeeboot in de Tweede Wereldoorlog, maar een deel van het verhaal heeft een ander perspectief, waarin het Franse verzet centraal staat.