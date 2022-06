Fedora 33 met Gnome 3.38 en bestandssysteem btrfs is uit

Fedora 33 is officieel uitgebracht. Het besturingssysteem draait op Gnome 3.38 en maakt voor het eerst gebruik van btrfs als standaard bestandssysteem. De makers hebben ook functies doorgevoerd voor Fedora IoT.

Versie 33 van Fedora Workstation is officieel uitgebracht voor alle desktopgebruikers. De desktopvariant maakt gebruik van de Gnome 3.38-gui die vorige maand uit kwam. Nieuwe gebruikers van het besturingssysteem kunnen daarin gebruik maken van een nieuwe Tour-app om het OS te leren kennen. Verder zijn de meeste veranderingen in Gnome 3.38 cosmetisch van aard. Zo krijgt Fedora 33 ook ondersteuning voor geanimeerde bureaubladachtergronden.

Een belangrijke vernieuwing in het OS is dat Fedora voortaan gebruik maakt van btrfs als standaard bestandssysteem. Dat was sinds Fedora 11 altijd ext4, maar volgens de ontwikkelaars is btrfs beter geoptimaliseerd voor ssd's. Het bestandssysteem ondersteunt bestandscompressie, al wordt dat een opt-in-feature.

Fedora 33 wordt ook geleverd met bijgewerkte system library-packages, zoals Python 3.9, Ruby on Rails 6 en Perl 5.32. Gebruikers die KDE verkiezen boven Gnome, zien standaard EarlyOOM ingeschakeld en op beide gui's is nano voortaan de default editor.

The Fedora Project waarschuwt gebruikers ook dat secure boot in bepaalde gevallen kan worden uitgeschakeld, al zegt het bedrijf dat dat bij slechts een klein deel van de gebruikers zo is. Het bedrijf verwijst naar de recent ontdekte Boothole-kwetsbaarheid in grub2 waarmee secure boot te omzeilen is. Het certificaat waarmee de Fedora-bootloader wordt ondertekend, wordt vanwege Boothole op termijn vervangen. Dat gebeurt voor de meeste gebruikers pas halverwege volgend jaar, maar gebruikers die andere besturingssystemen draaien of bepaalde firmware-updates hebben gekregen, kunnen daar mogelijk al last van hebben. In dat geval raden de ontwikkelaars aan secure boot uit te schakelen tot er een update met een nieuw certificaat beschikbaar is.

Naast de desktopvariant brengt Fedora 33 ook een wijziging mee voor de iot-component. Fedora 33 IoT, dat onlangs de officiële Edition-status kreeg, krijgt nu ondersteuning voor Platform Abstraction for Security of Parsec, een api om hardware beter te beveiligen. Fedora 33 is te downloaden op getfedora.org.