ABN Amro houdt proef met nfc-ring voor contactloos betalen

De Nederlandse bank ABN Amro voert met een selecte groep gebruikers een test uit voor het betalen middels een nfc-ring. De bank gebruikt daarvoor een wearable van het Britse Kerv, dat via Kickstarter geld inzamelde voor zijn product.

Het betalen via de ring werkt net als contactloos betalen met een pinpas of een mobiele telefoon. In de ring zit een nfc-chip, die is gekoppeld aan de rekening van de gebruiker. ABN Amro meldt dat het samen met de gebruikers wil kijken hoe deze betaalmogelijkheid aanslaat. Ook zegt de bank te zoeken naar meer partners om mee samen te werken te streven om eind dit jaar het betalen door middel van een ring beschikbaar te maken voor klanten.

Voor de huidige proef gebruikt ABN Amro de Kerv-wearable. Dat is een nfc-ring die werd gefinancierd middels een crowdfundingcampagne op Kickstarter. De makers van die ring zijn verwikkeld in een dispuut over de gebruikte techniek. Daarom is pagina van het project begin dit jaar offline gehaald door Kickstarter.

Het is niet duidelijk wat de huidige status is van het dispuut, dat volgens de website Geeky Gadgets gaat tussen Kerv en een andere aanbieder van een vergelijkbare ring. Dat bedrijf stelt dat Kerv zijn intellectuele eigendommen gebruikt.