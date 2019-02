Tweakers Podcast #45 - Abonnementenhel, bluetoeters en de macht van Apple

Vroeger kocht je bandjes bij de muziekwinkel en huurde je de nieuwste films bij de videotheek. Tegenwoordig gaan steeds meer mediabedrijven over op abonnementsmodellen en bij elkaar kan dat voor de consument flink in de kosten lopen.

Waar Spotify wat de muziekkant van dit verhaal betreft voor de meesten een goede oplossing is, lijkt het aanbod aan de videozijde steeds verder te versplinteren. Aan alleen Netflix heb je bijna niet genoeg meer; wil je alle grote series zien, dan heb je wellicht ook HBO, Amazon Prime en binnenkort een abonnement op de streamingdienst van Disney nodig. Concurrentie is natuurlijk goed, maar moet je hier als eindgebruiker gelukkig van worden?

Ook hebben we het in deze aflevering van de podcast over de apps die Facebook en Google gebruiken om tegen betaling het internetverkeer van gebruikers door te spitten, EA's nieuwste free-to-play spel Apex Legends, bluetoeters en hoe moeilijk het is om een leven zonder Google te leiden. Tot slot behandelen we de macht van Apple als het aankomt op softwareontwikkeling op iOS.

00:00 Opening

01:32 De onmogelijkheid van ontGooglen

05:22 Apex Legends gaat de strijd aan met Fortnite

12:11 Wout heeft nieuwe bluetoothdoppen

15:47 Voor hoeveel diensten moeten we in de toekomst betalen?

38:23 Facebook en Google bevinden zich op glad ijs

47:16 Heeft Apple te veel macht op iOS?

52:34 Sneakpeek

Linkjes

I Cut Google Out Of My Life. It Screwed Up Everything

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.