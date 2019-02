NASA toont laatste beelden van Kepler-ruimtetelescoop

NASA heeft de laatste beelden vrijgegeven die de Kepler-ruimtetelescoop heeft gemaakt. Eind vorig jaar werd de missie beëindigd nadat de brandstof op was. De laatste beelden kunnen onder andere helpen bij het interpreteren van beelden van de Kepler-opvolger.

Een deel van de laatste beelden overlapt met opnames van de nieuwe Transiting Exoplanet Survey Satellite, de opvolger van de Kepler-telescoop. De overlapping is volgens de NASA handig, omdat astronomen zo de verschillen tussen de oude en nieuwe ruimtetelescoop goed kunnen zien en de data van de TESS beter kunnen interpreteren.

De laatste beelden van de Kepler-ruimtetelescoop zijn 9,5 jaar na de eerste beelden gemaakt. De beelden die de NASA nu heeft vrijgegeven zijn op 25 september gemaakt, ongeveer een maand voordat de ruimtetelescoop met pensioen ging. Op de laatste beelden is het sterrenbeeld Waterman te zien. Ook staat er een glimp van het Trappist-1-sterrenstelsel op de opnames.

In de laatste opname zit een aantal zwarte gaten, wat komt doordat camera's van de Kepler-telescoop gedurende de missie zijn uitgevallen. Het modulaire ontwerp zorgde er echter voor dat dit geen invloed had op de overige instrumenten.

Kepler werd op 6 maart 2009 gelanceerd en was tot 30 oktober 2018 actief. In die tijd zijn er 2662 exoplaneten ontdekt aan de hand van data van de ruimtetelescoop. De missie duurde jaren langer dan aanvankelijk was gepland. Hoewel de missie ten einde is, wordt er verwacht dat er nog veel nieuwe ontdekkingen gedaan zullen worden aan de hand van data die nog niet worden onderzocht.

De eerste en laatste afbeeldingen van de Kepler-ruimtetelescoop