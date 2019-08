Amerikaan krijgt 12.000 dollar onterechte boetes door kenteken met tekst 'null'

Een Amerikaanse beveiligingsonderzoeker vroeg eind 2016 een kenteken voor zijn auto aan met alleen de tekst 'null'. Dat leek hem een leuk idee die wellicht boetes kon voorkomen, maar het tegendeel bleek het geval. Hij kreeg boetes van in totaal zo'n 12.000 dollar.

Joseph Tartaro maakte gebruik van de mogelijkheid om zelf een suggestie in te dien voor het kenteken, en kwam na ideeën als 'segfault' en 'null pointer' uiteindelijk tot 'null', schrijft Wired op basis van zijn uiteenzetting op Defcon. Dat leek hem wel leuk, omdat zijn auto naast die van zijn vrouw kwam te staan en die auto kreeg een kenteken met alleen de tekst 'void'.

Door zijn achtergrond wist Tartaro dat 'null' in veel programmeertalen in feite staat voor een lege waarde en dus in feite overeenkomt met een leegte, ofwel 'void' in het Engels. De beveiligingsonderzoeker gaf aan dat hij in eerste instantie hoopte dat zijn kenteken zou voorkomen dat er boetes op zijn deurmat zouden belanden, omdat de overtreding wellicht in de database van de overheid niet zou worden herkend en verwerkt door de 'null'-aanduiding. Later gaf hij echter aan dat grappenmakerij niet zijn belangrijkste intentie was; naar eigen zeggen was hij verbaasd dat de staat Californië het toestond dat hij 'null' mocht registeren.

Na de registratie eind 2016 gebeurde er weinig in 2017, al bleek bij de herregistratie in 2017 dat de tekst 'null' niet langer werd geaccepteerd en dat de website erdoor plat ging. Zijn kenteken en voertuigidentificatienummer zouden ongeldig zijn, maar hij kon via een referentienummer alsnog zijn null-kenteken vernieuwen. Gaandeweg stroomden de boetes echter binnen, onder meer op basis van overtredingen op plekken waar Tartaro nog nooit geweest was. Er rolden zelfs boetes binnen uit 2014, ruim voordat hij zijn kentekenplaat met de tekst 'null' voerde.

Hij betaalde zijn eerste boete zonder er bij na te denken; dat betrof een boete voor het niet hebben van de juiste registratiesticker op het kenteken. Waarschijnlijk leidde die betaling ertoe dat de boetedatabase de tekst 'null' met zijn persoonlijke informatie associeerde. Dat had een ongewenst gevolg: elke keer dat een agent bij een boete vergat om het kenteken in te voeren, werd die boete automatisch naar Tartaro gestuurd.

Na pogingen om de fouten te herstellen, werd het boetebedrag teruggebracht tot 6000 dollar en inmiddels zouden alle boetes zijn verdwenen en resteert alleen nog de verplichting om zijn auto opnieuw te registreren voor een bedrag van 140 dollar. Tartaro zegt ondanks de boete-ellende toch vast te houden aan 'null' op zijn kenteken, omdat er volgens hem nog steeds boetes aan zijn naam zijn gekoppeld. Het wijzigen van het kenteken zou het oplossen van het probleem volgens hem alleen maar lastiger maken.