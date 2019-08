Tweakers Podcast #73 - Lootboxes, HarmonyOS en de Rebble Alliance

Na maanden van teasen was het dan eindelijk zover: Huawei onthulde zijn eigen besturingssysteem. Nou ja, een echte onthulling was het misschien niet, want uiteindelijk is er veel meer dat we niet weten over dit HarmonyOS dan wat er wel bekend is.

Toch is er genoeg te bespreken, want de plannen van Huawei zijn groots. HarmonyOS moet een alleskunner worden die in allerlei soorten apparaten wordt gebruikt. Maar hoe realistisch is dat? Hoe gaat Huawei ontwikkelaars aan zich binden en is dit vooral iets voor China of zullen we HarmonyOS ook in het Westen zien?

Verder hebben we het in deze aflevering over hoe geld wordt verdiend met games, specifiek met lootboxes. Uitgevers zijn duidelijk op zoek naar een constantere stroom van inkomsten en lootboxes lijken nu de heilige graal. De kritiek op deze gokkratjes is echter groot. In Nederland en België houden wetgevers zich er al mee bezig en nu lijkt de industrie zelf ook bezig met bepalen wat nog wel en wat niet acceptabel is. Waar die grens ligt en hoe erg die lootboxes nu eigenlijk zijn, bespreken we in deze aflevering.

Jurian steekt verder de kwaliteit van het Nederlandse 4g een veer tussen de billen, Joris verbaast zich erover dat Google een boete van de EU over de rug van concurrenten wil terugverdienen en Wout is erg benieuwd naar het nieuwe model van Fairphone dat er binnenkort aankomt. Arnoud heeft zich tot slot samen met zevenduizend anderen aangesloten bij de Rebble Alliance en betaalt daar zelfs voor. Wat dat betekent, hoor je in de podcast.

00:20 Opening

01:33 De uitstekende staat van 4g-netwerken in Nederland

07:15 Android krijgt een zoekmachine-keuzescherm

15:33 Arnoud is lid van de Rebble Alliance

19:56 Er komt een nieuwe Fairphone aan

24:11 Wat zijn Huaweis plannen met HarmonyOS?

38:32 Zijn lootboxes een groot probleem?

01:01:30 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.