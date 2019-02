Nederlander laat kinderen meehelpen met het ontwerpen van racegame

Racegames ontwerpen alleen voor volwassenen? Niet als het aan de Nederlandse ontwikkelaar Erik Habets ligt. Voor zijn chaotisch bouw-en-race-spel Fromto vroeg hij namelijk zijn twee kinderen om mee te tekenen. Fromto komt naar verwachting in het volgend kwartaal uit.

Fromto is een racegame waarbij de spelers ook realtime de baan ontwerpen. Dit zorgt volgens uitgever Headup Games voor 'onmogelijke banen zo bizar dat alleen een kind ze zou kunnen bedenken'. Om die chaotische gameplay ook in de stijl naar voren te laten komen, vroeg ontwikkelaar Erik Habets, eigenaar van Studio Erikson, zijn kinderen Niki (5) en Joep (2) om mee te werken.

Het resultaat is een spel vol met scheve lijnen, semigevulde vakjes en met pen gekraste wolken. Dat is misschien onvergeeflijk voor een kaskraker van Rockstar Games, maar passend voor een chaotisch racespel als Fromto. Uiteindelijk is het hele spel over een periode van twee jaar meerdere keren met de hand opnieuw getekend. Het idee van de game kwam ook van een tekening die Habets zelf op tienjarige leeftijd maakte. Die tekening gaat over een kleine, gekrabbelde auto die een gekke obstakelbaan volgt.

Een schermafbeelding van Fromto

Volgens de Steampagina begint het 2d-spel met een onafgemaakte baan. Spelers moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat de baan klaar is voor ze om de beurt een poging kunnen doen. Tijdens het bouwen kunnen spelers stiekeme routes implementeren en vallen wegzetten. Het spel kan on- of offline met maximaal vier spelers worden gespeeld en ook zijn er singleplayerlevels. Fromto komt later dit jaar uit voor Steam en de Nintendo Switch.