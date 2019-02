Toen we klaar waren met deze aflevering opnemen, legde Jurian de hoofdtelefoon neer en zei: "Elke keer als iemand 'bepotelen' zegt, legt er ergens een fee het loodje." Als dat waar is, zijn er na deze aflevering best veel feeën verdwenen.

Waarom hadden we het zoveel over bepotelen? Chris mocht een dag voor de aankondiging van Samsung de Galaxy S10 betasten. Maar hoe gaat zo'n prebriefing onder embargo eigenlijk? Arnoud en Chris bespreken verder hoe het kan dat er over nieuwe telefoons zoveel uitlekt tegenwoordig en of dat een bewuste marketingstrategie van fabrikanten zou kunnen zijn.

Over smartphonefabrikanten gesproken, we bespreken wat ons te wachten staat bij telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona volgende week. Vouwbare telefoons, 5g-smartphones, heul veel camera's op telefoons? Ja, dat allemaal kunnen we gaan zien, zeggen Chris en Arnoud. En uiteraard telefoons waarvoor je een 'thumb extender' nodig hebt, een product waarop Wout nog tijdens de podcast zegt patent te hebben aangevraagd. Volgende week komt de podcast vanaf de beursvloer in Barcelona, dus dan kunnen we gelijk checken of alle voorspellingen kloppen.

Verder onthult Jur wat zijn wachtwoord is. Wacht, wat? Ja, maar het is gelukkig een oud wachtwoord, dus als je wilt inbreken op zijn Hyves of CU2, dan heb je goede kans met zijn wachtwoord dat vrijwel niemand in Rotterdam of Eindhoven zal kopiëren. Hij heeft het over zijn eerste wachtwoord vanwege het lek in wachtwoordmanagers dat deze week naar buiten kwam.

Je hebt het misschien niet door, maar deze hele tekst is geschreven door een ai-bot. Of misschien niet. Maar als dat zo is, kan Wout dat niet onderscheiden van een menselijke auteur, want er is een ai-bot die zo goed verhalen kan schrijven dat het net echt lijkt. Jur is niet zo onder de indruk van het Lord of the Rings-verhaal dat eindigt in een 'blood soaked quagmire'.

0:20 Opening

1:00 Een lek in wachtwoordmanagers

5:12 Games streamen in de browser

11:41 Geld verdienen aan telefoons

14:07 Fictie van een ai-bot

23:12 Hoe je niet aangekondigde telefoons te zien krijgt

27:16 De Galaxy S10 in het kort

33:29 Lekken fabrikanten bewust hun eigen telefoons?

38:33 Vouwbare telefoons

42:40 5g en 5 camera's

53:45 Sneak peek

