'Robot Wars met drones'-DroneClash keert terug voor tweede editie

DroneClash, een evenement waarbij drones tegen elkaar strijden, keert terug voor een tweede editie. Dit jaar doen er meer teams mee en is er meer aandacht op het hacken van drones. DroneClash vindt 16 maart plaats in een hangaar op het voormalig vliegveld Valkenburg te Katwijk.

Bij DroneClash strijden per ronde twee teams tegen elkaar. Negen teams hebben zich aangemeld, uit Nederland, Zwitserland, Italië en de Verenigde Staten. Ieder team mag zoveel drones meenemen als ze willen, maar moeten tenminste een vechtdrone en een koningindrone hebben. Met de vechters moeten spelers de koningin van de tegenpartij proberen te verslaan. Vuurwapens, vlammenwerpers, waterkanonnen, netten, praktisch alles is toegestaan. Alleen het jammen van het signaal mag niet. Hacken, zoals het overnemen van het signaal, mag wel en wordt juist aangemoedigd.

Ieder team begint in een eigen arena, de speelvelden zijn van elkaar gescheiden door een tunnel. Deze 'Hallway of Doom, Death and Destruction' zit vol met anti-dronemaatregelen van de politie die de drones moeten zien te ontwijken. Spelers moeten door de tunnel vliegen om bij de koningin van de tegenstander te kunnen komen en deze neer te halen.

Het ontwijken van die anti-dronetechnieken is voor een groot deel de gedachte achter het evenement. Volgens mede-organisator Kevin van Hecke is het op dit moment vrij lastig om een civiele drone neer te halen. "Je kan een drone wel met een raket neerhalen", zegt Van Hecke tegen Tweakers, "maar stel dat deze boven publiek vliegt? Als deze dan naar beneden valt heb je een probleem. Wat ga je dan doen? Zie de drone boven luchthaven Gatwick, er zijn gewoon amper maatregelen. Dat is ook het idee achter DroneClash, om het ontwerpen van countermeasures te stimuleren."

Afbeelding van DroneClash

Vorig jaar werden er in de Hallway netten op de drones afgevuurd. Volgens Ten Hecke werden er twintig netten afgeschoten, maar wisten de drones ze allemaal te ontwijken. Daarom dat er dit jaar andere maatregelen komen. Welke dat gaan zijn wil hij pas later verklappen.

Maar, DroneClash gaat niet alleen over het ontwikkelen van nieuwe maatregelen, benadrukt Ten Hecke. "De funfactor is ook heel erg belangrijk. Voor het publiek, maar ook voor de deelnemers. Vroeger waren die heel erg bezig met het maken van racedrones, maar tegenwoordig kan je die ook voor tweehonderd euro in de winkel kopen. Dus zijn die mensen op zoek naar nieuwe dingetjes. Bij ons kan je niet zomaar iets in de winkel kopen, je moet het echt zelf maken, zelf iets ontwikkelen."

De DroneClash-wedstrijden spelen zich af in arena's met wanden van polycarbonaat. Zo kunnen de bezoekers makkelijk zien wat er in de arena's gebeurt. Ook zijn er schermen waarop de fpv-beelden van de drones weergegeven worden. Verder is er een ClashExpo waar bedrijven hun anti-dronemaatregelen laten zien en kunnen bezoekers een drone hacken.

"Wij laten gedurende de dag een TinyWhoop-drone vliegen. Dat is een hele kleine drone van minder dan honderd gram die wij veilig door het publiek kunnen sturen. Mensen kunnen zich vooraf aanmelden en dan krijgen ze van ons opensourcecode. Dat is de code die een van de teams vorig jaar met succes gebruikte. De meeste drones werken met een digitaal protocol, die sturen pakketjes naar elkaar over. Als je dat heel slim afluistert kan je bepaalde pakketjes op zo'n manier sturen dat je het signaal over kan nemen en uiteindelijk de controle krijgt over de drone. Dat kunnen bezoekers die zich vooraf aanmelden dus straks uitproberen."

Hoewel DroneClash dit jaar nog maar voor de tweede keer wordt gehouden, heeft de organisatie grootse plannen voor de toekomst. "Wij willen dit jaarlijks gaan doen en op een gegeven moment zelfs internationaal gaan. Dat is nu nog in een vroege fase. Het idee is een beetje dat in Nederland de finale gehouden wordt en dat de voorrondes in Amerika en China en dat soort plaatsen gaan zijn. Daar is ook heel veel interesse, dit probleem van counterdrones is wereldwijd."

Vorig jaar vond het doordeweeks plaats en waren er zo'n vierhonderd bezoekers. Omdat het nu in het weekend wordt gehouden verwacht de organisatie meer bezoekers. Er is capaciteit voor duizend man, al kan dat worden vergroot. Kaartjes kosten vijftien euro per stuk, wie jonger is dan 16 jaar kan voor een tientje naar binnen. DroneClash wordt gesponsord door de politie en het Ministerie van Defensie.