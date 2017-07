NASA publiceert gedetailleerde animaties van landschap van Pluto en maan Charon

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft gedetailleerde animaties vrijgegeven van de oppervlakte van dwergplaneet Pluto en een van zijn manen, Charon. De zogeheten flyover-video's gebruikten onder meer data van de ruimtesonde New Horizons, die in 2015 Pluto passeerde.

De video's, gemaakt vanuit een relatief laag perspectief, laten een driedimensionaal beeld zien van de oppervlakte van Pluto en zijn grootste maan, Charon. In de beelden zijn onder meer het reliëf en de ijzige gebieden van de ruimterotsen te zien. Zo zweeft de kijker bijvoorbeeld over Sputnik Planitia, een uit bevroren stikstof bestaand bekken op Pluto, dat bijna vier keer zo groot is als Amsterdam.

De NASA benadrukt dat het hier gaat om een overdreven beeld van de dwergplaneet en zijn maan; de hoogteverschillen zijn twee tot drie keer zo groot gemaakt als ze werkelijk zijn. Dit deed de organisatie om het landschap meer nadruk te geven. Hiervoor zijn ook de kleuren van de oppervlakte van Pluto en Charon aangepast.

Voor de gedetailleerde renders van Pluto en Charon is gebruikgemaakt van digitale hoogtemodellen en data die verworven zijn door ruimtesonde New Horizons toen die in 2015 langs Pluto scheerde. Door de combinatie van de gegevens konden de wetenschappers virtueel nog dichter bij de dwergplaneet komen dan de sonde zelf.

New Horizons werd in 2006 gelanceerd en had onder meer als doel onderzoek te doen naar de atmosfeer en planetaire samenstelling van Pluto. Het project werd in 2015 wereldnieuws, toen de sonde de scherpste foto's van de dwergplaneet tot nu toe terugstuurde naar de aarde.

De fly-overvideo van Pluto

De fly-overvideo van Charon