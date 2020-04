Tweakers Podcast #109 - 5g-complottheorieën, anticheattools en iPhone 12-leaks

Een van de bizardere complottheorieën die momenteel rondgaan, is dat 5g iets te maken zou hebben met de coronacrisis. Ook eerder al waren er mensen die niets van 5g moesten hebben uit angst voor straling. Onlangs uitte dit zich zelfs in het in brand steken van telefoonmasten.

Waar komt die angst eigenlijk vandaan? Hoewel we niet verwachten het standpunt van echte complotdenkers te kunnen veranderen, voelden we ons deze week genoodzaakt om feit en fictie rondom 5g eens duidelijk te scheiden. Wat is er eigenlijk nieuw ten opzichte van 4g en eerdere draadloze netwerktechnieken? En is er een manier denkbaar waarop die vernieuwingen negatieve impact op onze gezondheid kunnen hebben? We verklappen het antwoord maar: nee natuurlijk, maar het levert wel een leerzame discussie op.

Verder hebben we het in deze aflevering over de game Valorant, die vooral bekend werd door de behoorlijk ingrijpende anticheatsoftware die zich op lowlevelniveau in Windows nestelt. Dat genereerde logischerwijs enige ophef, want niet iedereen vindt dat een game die mate van toegang zou moeten hebben. Ook hebben we het over de recente iPhone 12-lekken op basis van incomplete cad-renders en het feit dat uitgelekte informatie over nieuwe telefoons steeds eerder in het ontwikkelproces naar buiten komt.

Arnoud heeft tot slot nog een soort antitip voor een boek over Spotify en merkt op dat de Nintendo Switch enorm moeilijk te verkrijgen is. We sluiten deze aflevering af met een luisteraarsvraag over binaural audio.

00:00 Opening

01:08 Een antiboekentip van Arnoud

06:42 De Nintendo Switch is niet meer te krijgen

12:01 Hoe diep mag anticheatsoftware zich in je systeem nestelen?

20:27 De eerste beelden van de iPhone 12 zijn uitgelekt

31:27 Waarom 5g echt niet gevaarlijk is

49:52 Binaural audio in games

57:00 Sneakpeek

