Softwarefouten maken bediening sluizen Afsluitdijk onbetrouwbaar

Door een groot aantal fouten in de software voor de bediening van de bruggen en sluizen bij de Afsluitdijk kunnen brug- en sluiswachters er niet op vertrouwen dat hun opdrachten voor de besturing correct uitgevoerd worden.

Omroep Friesland geeft als voorbeeld dat de systemen aangeven dat een brug nog open staat, terwijl op de camera's te zien is dat deze in werkelijkheid gesloten is. In het voorjaar worden de belangrijkste beveiligingsfuncties van de software gerepareerd, wat naar verwachting vijf tot zeven nachten van stremming oplevert.

De problemen dateren al van 2016, toen de software vervangen werd. Dat leidde er vorig jaar toe dat Rijkswaterstaat onderzoek liet uitvoeren. Daarbij kwam een groot aantal gebreken met de software en techniek aan het licht. Rijkswaterstaat heeft daarna meer camera's geplaatst en brugwachters ingezet om de situatie in goede banen te leiden.

Een nieuw onderzoek moet uitwijzen hoe het in 2016 met de oplevering fout kon gaan en wie er verantwoordelijk is. Volgens minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen - Wijbenga gaat het nog anderhalf tot twee jaar duren voor alles weer aan de eisen voldoet.