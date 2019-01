Airbus meldt beveiligingsincident en ongeoorloofde toegang tot data

Airbus is slachtoffer van een aanval op zijn systemen, die tot ongeoorloofde toegang tot gegevens van personeel in Europa heeft geleid. Het bedrijf start een onderzoek of de aanval gericht was op bepaalde data.

De aanval was gericht op de informatiesystemen van de Commercial Aircraft-divisie, waar de productie van de passagiers- en transportvliegtuigen en jets onder vallen. Het Europese bedrijf heeft daarnaast divisies die op defensie en ruimtevaart gericht zijn.

Volgens Airbus heeft het incident geen gevolgen voor zijn commerciële activiteiten. Het bedrijf meldt dat persoonlijke gegevens van personeel in Europa zijn ingezien door de aanvallers, waarbij het voornamelijk om contact en 'it-identificatie'-gegevens gaat.

Het bedrijf heeft maatregelen genomen om de beveiliging te verbeteren en onderzoekt nog uit welke richting de aanval kwam en of deze op specifieke data gericht was.