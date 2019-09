'Airbus was doelwit van ict-aanval via partnerbedrijven'

Het Franse concern Airbus is in de afgelopen maanden doelwit geweest van ict-aanvallen die werden uitgevoerd via vier leveranciers waaronder de Britse motorfabrikant Rolls Royce. Dat melden verschillende bronnen aan persbureau AFP.

Airbus ligt regelmatig onder vuur met aanvallen, maar in de afgelopen maanden vonden er 'vier grote aanvallen' plaats op de de Europese lucht- en ruimtevaartgigant, melden meerdere bronnen uit beveiligingskringen aan AFP. De aanvallen vonden plaats via het Franse consultancybedrijf Expleo, de Britse motorfabrikant Rolls-Royce en twee Franse onderaannemers van Airbus.

De aanval zou via de partnerbedrijven zijn verlopen omdat de beveiliging van Airbus zelf lastig direct te doorbreken zou zijn. De aanval op Expleo richtte zich bijvoorbeeld op de vpn die het bedrijf gebruikte voor de connectie met Airbus. Die aanval zou eind 2018 ontdekt zijn maar al langer bezig zijn. De inbraken op de systemen van de andere Airbus-partners zouden geavanceerd en vergelijkbaar zijn.

De aanvallen hadden als doel om technische certificeringsdocumenten in handen te krijgen. Documenten bevatten onder andere de verschillende veiligheidseisen waar onderdelen van een vliegtuig aan moeten voldoen. Voor landen die zelf vliegtuigen willen ontwikkelen zijn deze documenten van belang. Daarnaast werden gegevens gestolen over de motor van het militaire transportvliegtuig A400M en zochten de criminelen naar details over de motor van de A350 en elektronische systemen die helpen bij het besturen.