Nederlands meldpunt kindermisbruik ziet imagehosters naar buitenland vertrekken

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik geeft aan vorig jaar minder meldingen van online misbruik van minderjarigen op imagehosters ontvangen te hebben. Volgens de Nederlandse organisatie vertrekken imagehosters naar het buitenland door maatregelen.

In 2021 betrof 25,73 procent van alle meldingen die het Expertisebureau Online Kindermisbruik binnenkreeg afbeeldingen bij imagehosters. Vorig jaar was dat nog 56 procent. De organisatie die zich richt op de bestrijding van online kindermisbruik schrijft de daling toe aan het vertrek van veel imagehosters uit Nederland, halverwege 2021. "De aandacht voor dit thema, de monitor die meet waar het materiaal staat in Nederland, de Hashcheckserver en een Nederlandse hoster die strengere maatregelen trof, hebben ervoor gezorgd dat een aantal imagehosters is vertrokken naar het buitenland", meldt EOKM in het jaarverslag 2021.

De organisatie noemt de trend ongunstig, vanwege het risico dat de hosters uit beeld verdwijnen. De helft van de meldingen vorig jaar betrof clouddiensten. De groei van deze categorie in het aantal meldingen is ook niet gunstig, volgens EOKM: " Deze meldingen zijn voor ons lastig te verwerken omdat de Nederlandse wetgeving stelt dat een cloudomgeving een privé-omgeving is. Ook voor een analist is dat dus verboden."

In totaal kreeg EOKM in 2021 413.262 meldingen over online kindermisbruik. Vorig jaar waren dat er nog 307.021. Met name het aantal meldingen van eigen bodem steeg. Die verkrijgt het meldpunt via webformulieren, via de politie en van externe partners. Het aantal meldingen via het internationale Inhope-netwerk daalde, mede omdat Canada sinds 2020 geen deel meer uitmaakt van dat netwerk.