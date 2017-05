Door Joris Jansen, maandag 1 mei 2017 19:01, 43 reacties • Feedback

Elon Musk, de topman van SpaceX en Tesla, heeft op de TED-conferentie gezegd dat hij voor het creŽren van een 3d-netwerk van ondergrondse tunnels voor auto's de kosten van het boren wil beperken door relatief smalle tunnels te laten boren.

Musk heeft gezegd dat hij hoopt in de toekomst een 3d-netwerk van ondergrondse tunnels te hebben gecreëerd om de huidige verkeersdrukte en files te verminderen. Het idee is dat er gebruik gemaakt wordt van smalle tunnels waar de auto's in komen via een liftsysteem. Dit zijn in feite elektrisch aangedreven platforms waar de auto's stil op blijven staan, en die met een snelheid van zo'n 200 km/u door de tunnel gaan. Omdat er geen rekening hoeft te worden gehouden met ruimte voor de ventilatie van uitlaatgassen en extra ruimte om crashes te voorkomen, hoeven de tunnels maar zo'n 3,5 meter breed te worden.

Het probleem is dat tunnels boren tijdrovend en duur is. Doordat de diameter van de tunnels die Musk voorziet twee keer zo klein is als bij de doorsnee tunnels die vandaag de dag worden gebruikt, worden volgens Musk ook de kosten voor het boren een stuk lager. Daarnaast wil hij voorkomen dat de tunnelboormachines slechts de helft van de tijd bezig zijn met boren. De andere helft van de tijd wordt gebruikt om de geboorde tunnel te versterken. Musk wil dit boren en versterken tegelijkertijd uitvoeren door een nog te ontwerpen machine die dit allebei kan. Hij hoopt de kosten hiermee het boren te versnellen en de kosten met een factor acht te kunnen verminderen, waardoor zijn tunnelproject haalbaar moet worden.

Het idee voor het tunnelproject ontstond toen Musk in december vorig jaar vastzat in het verkeer van Los Angeles. Deze frustratie leidde bij Musk tot het idee om een tunnelboormachine te bouwen, onder de naam The Boring Company. Het idee is niet alleen om stedelijke verkeersinfarcten op te lossen, maar de tunnels zouden ook onderdeel kunnen worden van de hyperloop. Het hyperloop-concept gaat uit van een vacuümbuis waarin je met hoge snelheid van plek A naar plek B kan, wat het in theorie tot een bruikbaar concept maakt voor vervoer.

Musk zei eerder al dat hij van vliegende voertuigen houdt, maar dat hij zich niet kan voorstellen hoe de vliegende auto een 'schaalbare' oplossing kan zijn voor het fileprobleem. Hij ziet een aantal problemen die gepaard gaan met de vliegende auto, zoals de neerwaartse kracht die gegenereerd moeten worden om op te stijgen en in de lucht te blijven, het lawaai dat de voertuigen zullen maken en het risico van botsingen in de lucht wat ook gevaarlijk kan worden voor mensen op de grond.

Tijdens de TED -conferentie zei Musk ook dat hij denkt dat het nog twee jaar duurt voordat de technologie voor zelftijdende auto's zo ver is gevorderd dat we achter het stuur in slaap kunnen vallen. Daarbij gaf hij wel aan dat het nog een hele uitdaging is om het 99,9 procent van de keren goed te laten functioneren. Want als een auto van de duizend gevallen één keer crasht, dan is het nog geen volledig veilige technologie. Musk zei dat het het nooit helemaal perfect zal zijn. Volgens hem moeten we gaandeweg accepteren dat het systeem weliswaar heel veilig is, maar wel één op de duizend keer kan falen en tot een crash kan leiden.

Musk ging ook kort in op het Tesla Model 3, die waarschijnlijk in juli in productie zal gaan. Dit model krijgt een autopilot die enkel camera's en GPS gebruikt; lidar of een radarsysteem wordt niet toegepast. In feite wordt een passief systeem toegepast dat overeenkomt met wat een persoon ziet. Musk zegt dat het systeem voor autonoom rijden dat vooral gebaseerd is op camera's tien keer beter is in veilig autorijden dan mensen. Hij denkt dat het eind dit jaar mogelijk is om met een Tesla Model 3 volledig autonoom van Los Angeles naar New York te rijden, zonder dat er ook maar één menselijke ingreep nodig is.