Elon Musk, de topman van SpaceX en Tesla, heeft gezegd dat hij niet gelooft in het concept van de vliegende auto als oplossing om het verkeersprobleem in steden aan te pakken. Hij gelooft meer in zijn eigen concept om files te verminderen: het graven van een ondergronds tunnelnetwerk.

Musk zegt dat hij van vliegende voertuigen houdt, maar dat hij zich niet kan voorstellen hoe de vliegende auto een 'schaalbare' oplossing kan zijn voor het fileprobleem. Hij ziet een aantal problemen die gepaard gaan met de vliegende auto. Dit heeft Musk toegelicht in een interview met Bloomberg.

Allereerst stelt Musk dat vliegende auto's nogal veel neerwaartse kracht moeten genereren om op te stijgen en in de lucht te blijven, wat automatisch wind en lawaai met zich meebrengt voor mensen op de grond. Ook kan een botsing in de lucht leiden tot gevaarlijk brokstukken die met hoge snelheid op de grond terecht komen. Tot slot wijst Musk op het gevaar van een vliegende auto die slecht wordt onderhouden: "als tijdens de vluchtfase een wieldop van de auto valt is het net een guillotine".

Het idee voor het tunnelproject ontstond toen Musk in december vorig jaar vastzat in het verkeer van Los Angeles. Deze frustratie leidde bij Musk tot het idee om een tunnelboormachine te bouwen, onder de naam 'The Boring Company'. Dit is volgens Musk geen grap. Hij denkt al jaren over de mogelijkheden om tunnels te bouwen, niet alleen om stedelijke verkeersinfarcten op te lossen, maar ook als onderdeel van de hyperloop. Het hyperloop-concept gaat uit van een vacuümbuis waarin je met hoge snelheid van plek A naar plek B kan, wat het in theorie tot een bruikbaar concept maakt voor vervoer.