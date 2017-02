Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 februari 2017 14:42, 1 reactie • Feedback

Blizzard heeft details uit de doeken gedaan over Year of the Mammoth, de naam waaronder de studio de updates en wijzigingen voor 2017 schaart. Onder andere brengt Blizzard Blackrock Mountain, The Grand Tournament en League of Explorers exclusief naar het Wild-formaat.

Het begin van Year of the Mammoth markeert het einde van Year of the Kraken, de updateperiode van vorig jaar. Een jaar geleden introduceerde Blizzard het onderscheid tussen de speelmodi Standard, waarbij per seizoen kaarten worden toegevoegd en uitgefaseerd, en Wild, waarbij alle kaarten speelbaar blijven, onafhankelijk van het seizoen.

In Standard kon gebruikgemaakt worden van kaarten uit Basic, Classic, Blackrock Mountain, The Grand Tournament en The League of Explorers, maar met de komst van de eerste uitbreiding van 2017, worden de laatste drie genoemden exclusief onderdeel van Wild.

Daarnaast brengt Blizzard bepaalde kaarten van de Classic-set exclusief naar de Hall of Fame-set van Wild. Het gaat dan om kaarten die volgens de maker het doel met Standard frustreerden: namelijk om die modus interessant voor alle spelers en speelbaar voor nieuwe te houden. Het gaat onder andere om de neutrale kaarten Azure Drake en Ragnaros the Firelord, en de Class-kaarten Ice Lance en Conceal.

Verder verduidelijkt Blizzard dat er dit jaar drie releasecycli komen: elk met een uitbreiding met 130 kaarten. Dit moet een positieve invloed op storytelling hebben, verwacht de maker.